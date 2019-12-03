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幫人妻裝GPS、針孔捉姦腥夫 徵信社人員賠15萬

2019-12-03 15:31聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市1家徵信社王姓負責人在2015年間接受蔡姓人妻委託，提供1顆GPS衛星定位追蹤器、針孔攝影機，加裝座車保險桿、臥室內，以利她窺視丈夫私生活、掌握出軌證據。偷攝器材確實攝錄到人夫偷腥證據，但人夫發現被監視後，怒告王姓徵信社人員涉犯妨害秘密罪並求償。橋頭地院近日判王姓徵信社人員應賠償私領域被侵犯的人夫15萬元，可上訴。

判決指出，蔡姓人妻懷疑丈夫外遇越南籍女郎，一時醋意大發、執意捉姦，於是從2015年5月起，以每天5千元至8千元代價，委託徵信社掌握丈夫私人行程。王姓徵信社人員接受委託後，將1顆GPS衛星定位追蹤器、針孔攝影機交給蔡姓人妻，蔡再加裝於丈夫座車後保險桿、住處臥室內，果真偷攝到丈夫偷吃證據。

然而，被偷拍的人夫極度不滿，指控王姓徵信社人員用監聽、監看手段侵擾他私人活動領域，害他內心產生恐懼及不安全感，提告妨害秘密，並索賠200萬元精神慰撫金。

王姓徵信社人員反駁說，自己雖協助蔡姓人妻在丈夫座車上安裝GPS衛星追蹤器，但並未監視車內狀況，車輛所在位置、移動範圍不具有私密性，外人一看就知，此行為並未侵犯當事人隱私權。至於在房內加裝針孔攝影機一事，王則辯說，自己只提供器材，全是蔡姓人妻自行裝設，自己並沒有指示要裝在何處。

此外，王姓徵信社人員主張，全案起於蔡姓人妻要想掌握丈夫通姦證據，才會私裝錄攝影器材蒐證，人夫求償金額過高。

橋頭地院認為，王姓徵信社人員違反人夫意願，任意在他車輛上加裝衛星追蹤器控制其行蹤，還提供蔡姓人妻針孔攝影機加裝臥室內，藉窺視達到捉姦目的，確實已侵害人夫生活隱私；法官認為，夫妻雙方應負忠貞義務，但並非一方有接受對方全盤監控日常生活社交活動義務，對方不能藉口懷疑調查外遇，就擅自竊聽窺視，人夫求償有理。

然而，橋頭地院考量王姓徵信社人員是受蔡姓人妻委託辦事，依情節輕重、侵害時間，判他應賠償被害人夫15萬元精神慰撫金，可上訴。刑事部分，高等法院高雄分院依意圖營利供給工具，便利他人窺視、竊錄罪，判處王有期徒刑3月、得易科罰金9萬元，全案確定。

高雄市1家徵信社王姓負責人接受委託，協助裝設GPS衛星定位系統，還提供針孔攝影機...
高雄市1家徵信社王姓負責人接受委託，協助裝設GPS衛星定位系統，還提供針孔攝影機，用來捉姦人夫，橋頭地院王應賠償被害人15萬元精神慰撫金，可上訴。示意圖／ingimage
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