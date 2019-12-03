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親身體驗監獄生活 45名酒駕再犯生震撼教育

2019-12-03 16:16中央社 桃園3日電

為了有效遏止酒駕再犯生犯錯的機率，新竹區監理所桃園監理站今天率領45名酒駕再犯生，前往桃園監獄體驗半日監獄生活，狹小空間加上不自由的作息，讓學員們決定戒酒不再犯。

新竹區監理所所長林翠蓉表示，台灣酒駕事故頻傳，但一般人難以體會監獄中受刑人失去自由的苦悶牢獄生活，才會一再酒駕，因此針對一年內2次以上酒駕的高度成癮駕駛，上午由監理站帶隊前往矯正署桃園監獄進行實地體驗的講習課，盼能嚇阻酒駕的嚴重違規行為一再發生。

林翠蓉指出，45名學員在進入監獄前就須繳交手機等通訊器材，隨後再由獄方講解監獄內的生活作息及酒駕罰則，許多學員們這才知道，酒駕不但要支付高額罰金，一旦入獄服刑更影響到生活的各層面。最後也實際參觀工廠以及受刑人的寢室區，沒有隱私的空間加上緊迫盯人的氛圍，更讓學員們收起了嘻皮笑臉的神情。

學員中年紀最小的酒駕再犯生，20歲的小陳（化名），不到一年的時間內2次酒駕，遭罰鍰近新台幣21萬元，目前在分期還款中，實際體驗監獄中的生活，讓他更珍惜自由自在的世界，小陳說，才短短半天的時間，就覺得鬱悶難受，走到哪裡都有人看管，因此上課後他決定要戒酒，希望一輩子都不要進監獄。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕監獄新竹

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