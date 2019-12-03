親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
網軍害死外交官?
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

民主是需治療的毒癮？中共政權下的香港與新疆

黨內第一槍？不滿不分區 台大教授辭國民黨大陸部副主任

司法官學院文物展開幕 工業風中談傳承

2019-12-03 14:44中央社 台北3日電

法務部司法官學院今天舉行第二辦公室啟用暨65周年院史檔案文物展開幕典禮，院長蔡碧玉說，二辦採創新的工業風裝修設計，但創新不忘傳承，因此選在二辦陳展檔案史料。

司法官學院新聞稿指出，自民國44年當時的司法行政部創設「司法官訓練所」以來，司法官學院已走過逾一甲子的歲月，期間院址歷經三次遷移，目前的辛亥路三段81號現址使用迄今已超過35年。

新聞稿提到，隨司法官學院組織改制、增設犯罪防治研究中心，檢察官在職教育及多元進用養成教育的班期增加，為因應職掌及業務擴充造成的廳舍不足現況，爭取原台北地檢署第三辦公室遷移空出的台北市辛亥路二段185號中央百世大樓一、二樓廳舍作為第二辦公室，11月間完工驗收完成。

司法官學院上午舉辦第二辦公室啟用典禮，同時為迎接即將到來的司法官學院65周年院慶，一併舉行65周年院史檔案文物展開幕典禮。

蔡碧玉致詞時說，第二辦公室的裝修是採工業風，與一般政府、司法機關不同，而工業風象徵前衛、創新，代表司法官學院積極創新的企圖心，但在創新之餘也不忘傳承，所以選在新的辦公空間陳展舊檔案、史料。

蔡碧玉還說，擔任北檢檢察長任內，決定遷走原本在中央百世大樓辦公的檢察事務官，即建議將司法官學院二辦現址留給司法官學院，並馬上向當時擔任司法官學院院長的法務部長蔡清祥報告。

蔡清祥致詞時說，還好蔡碧玉當初高瞻遠矚，願意把這地方讓出來，笑說若蔡碧玉不肯割讓，要留給北檢自己用，今天就享受不到。

司法官學院表示，本次檔案文物展以「司法官培育一甲子的蛻變」為主軸，追溯司法官學院65周年的歷史軌跡，區分為四個展區，呈現司法官學院的組織職掌變遷、司法官養成方式及理念的演進、教學及生活管理的變革，僅接受團體預約導覽。

另方面，台灣高等檢察署檢察長王添盛將於明天退休，蔡碧玉也利用典禮致贈紀念品，表達司法官學院的感謝之意。

文物蔡清祥北市

相關新聞

獨／竹科熟女搞網戀 遭跨國詐騙失金590多萬元

2019-12-03 13:09

超跑達人「一車多騙」 10月周旋24輛超跑詐逾億元

2019-12-03 14:30

苗栗法官遭爆案件擺爛 同事緩頰：他辦案能力不差

2019-12-03 13:40

撞死人肇逃還找小弟頂包 二殯槍擊案主嫌被起訴

2019-12-03 13:13

管中閔被申誡 吳茂昆涉貪案拖一年 今證實被踢到士檢

2019-12-03 12:20

得過師鐸獎還賄選 桃市議員當選無效確定

2019-12-03 13:39

宏國集團副董林鴻明掏空愛山林建設 要賠4.9億

2019-12-03 13:03

人父顧小孩拒店門前吸菸 怒彈他口中香菸竟慘判刑

2019-12-03 12:16

法官遭質疑3年近70案未如期宣判 法院：合規定

2019-12-03 12:14

孫繼正被控散布性平謠言 法院裁定不罰確定

2019-12-03 12:13

影／宿醉開車成酒駕新型態？中市取締萬件占12.5％

2019-12-03 12:13

中共吸收現役軍官 牽線退役軍官父子遭檢方起訴

2019-12-03 12:13

退將羅文山收香港學者捐款 違反政治獻金法判2年6月

2019-12-03 11:44

扔健保卡算強暴脅迫護理師？一、二審：是無禮

2019-12-03 11:44

辦公室偷裝竊聽器 「地材教父」被自家副總監聽逾4年

2019-12-03 11:41

派出所借廁所憋不住就惱怒 他罵副所長：當警察了不起

2019-12-03 11:22

吳茂昆侵占專利案 上周與東華大學和解

2019-12-03 11:19

艋舺「香腸伯」賣香腸不找錢還殺人 重判20年

2019-12-03 10:30

老司機偷情已婚人妻 趁沒載客在公車上嘿咻慘賠40萬

2019-12-03 10:08

南投民代第5人 蔡孟峰當選無效確定

2019-12-02 23:59

徐享崑趴趴走 法務部：檢警加強聯繫逮通緝犯

2019-12-02 19:53

台南檢警追查虛擬貨幣強盜案 3男羈押禁見

2019-12-02 17:14

台水前董座被發監聲請提審 法官：要件不合駁回

2019-12-02 16:28

爆料女作家之死案外案 陳國星求償800萬元敗訴！

2019-12-02 16:06

影／19年前歸仁雙屍命案 台南高分院今天開庭

2019-12-02 16:05

松菸文創槍擊案 槍手判刑3年4月

2019-12-02 15:58

影／持榔頭滅證 鯊魚返鄉詐團6人收押

2019-12-02 15:49

虛擬貨幣遭盜1500萬案有兩人未到案？警斥無稽

2019-12-02 15:04

虛擬貨幣遭盜1500萬元案 3男聲押1男交保

2019-12-02 14:23

通緝犯肇事逃逸請父親即時出面善後 獲法官輕判

2019-12-02 14:20

落實公約保障 法扶會開辦身心障礙者訴訟專案

2019-12-02 13:47

加料冰淇淋迷昏按摩小姐 男子辯稱：不想讓她接客

2019-12-02 13:45

行李擋路火車上兩女掀戰火 斷人腰椎賠108萬

2019-12-02 13:28

「艋舺」翻版？三秒膠黏眼 惡男誇張凌虐遭判刑

2019-12-02 12:39

檢察官指控警察「吃案」？北市中山分局前所長判無罪

2019-12-02 12:25

雙子星弊案 馬商怡保花園代理人通緝到案遭限境

2019-12-02 12:24

影音公司負責人臉書放演唱會影片 遭張學友跨海提告

2019-12-02 12:24

被發監的台水前董座稱未收到執行傳票 向法院聲請提審

2019-12-02 11:55

最高法院屢遭詬病 立委：院長如果沒有能力就該換掉

2019-12-02 11:00
看更多

熱門文章

外送員出走潮？ 合作店家爆「歡慶解約」內幕

2019-12-03 09:38

卡神被起訴後她與謝長廷的關係 李艷秋領悟：原來如此

2019-12-03 08:21

網軍「黑」死外交官？法界：楊蕙如辦成「斷點」可惜了

2019-12-02 19:56

官員涉威脅學生 國健署：記大過調離主管職並法辦

2019-12-02 16:15

訂26碗沒買袋子！外送員秒「棄單走人」 網曝訂餐關鍵

2019-12-03 11:24

三支「挺英網軍」之一…楊蕙如曾兜售人頭帳號500萬

2019-12-03 00:23

影／風大助長火勢彰化傢俱工廠火警 付之一炬

2019-12-02 16:32

機車停斑馬線上…警大喊找車主 一問原因讓人直呼：太扯了

2019-12-03 10:08

蘇啟誠之死 卡神楊蕙如雇網軍護謝長廷被訴

2019-12-03 00:33

誰出錢給卡神楊蕙如養網軍？藍議員：明天將公布金流

2019-12-03 12:18

桃園一所國中驚傳狼師偷拍 女學生如廁發現惡行

2019-12-02 15:57

卡神楊蕙如爆出養網軍 柯文哲：應該去追上游誰出錢

2019-12-03 10:33

談網軍案 外交部：楊蕙如害死蘇啟誠 這推論比較快

2019-12-03 12:18

「卡神」楊蕙如疑為綠網軍？ 陳其邁：尊重司法毋枉毋縱

2019-12-02 16:26

食物發黑欲丟 網急勸：是黑金！有錢不一定買得到

2019-12-03 09:35

新聞眼／假倒戈真臥底…綠網軍操作四種模式

2019-12-03 00:49

網軍之亂？ 藍委爆：楊蕙如律師為蔡碧仲的嘉義幫

2019-12-03 12:46

楊蕙如遭起訴 綠：記取教訓 尊重司法

2019-12-03 01:01

楊惠茹是小咖！邱毅爆：民進黨中央有蔡網軍系統

2019-12-03 11:02

李晏榕：楊蕙如行為與民進黨無關 勿政治操作

2019-12-03 11:32

影／楊蕙如養網軍有高層出錢 柯文哲：不用問也知是誰

2019-12-03 10:45

新北2名消防員救護野溪溫泉燙傷患者 腳陷泥地也被燙傷

2019-12-03 07:39

若楊蕙如只是生意人 包正豪：總可知道雇主是誰吧？

2019-12-03 09:47

爆料女作家之死案外案 陳國星求償800萬元敗訴！

2019-12-02 16:06

「卡神」楊蕙如涉教唆自殺罪？女律師願代為提告

2019-12-03 12:12

「卡神」操刀 10網軍月領1萬帶風向

2019-12-03 00:16

女子持自己性愛影片控男下藥性侵 反被控誣告判刑6月

2019-12-02 15:42

韓國瑜批：擷圖發出去 一萬賺進來 網軍發大財

2019-12-03 08:53

子宮剛動完手術 她慘遭前夫硬上血流滿地、尿濕全身

2019-12-03 10:31

藍：綠養網軍錢從哪來 謝長廷說清楚

2019-12-03 00:57

管中閔被申誡 吳茂昆涉貪案拖一年 今證實被踢到士檢

2019-12-03 12:20

外籍男身體不適送醫後死亡 檢警在他家發現大麻植株

2019-12-02 23:00

男高中生涉嫌性騷擾國中女生 警方函送學校處理

2019-12-02 18:37

旅館開毒趴3人共飲毒咖啡配酒 1名男子被發現死床上

2019-12-02 22:22

嘉縣中埔鄉休旅車滑落邊坡 5名乘客受輕傷

2019-12-02 15:41

外交官以死明志 韓國瑜痛批執政黨冷血以待！

2019-12-02 23:33

楊蕙如操縱網軍案 韓國瑜請國人緊盯民進黨怎麼解釋

2019-12-03 12:01

遭網路訊息質疑不是農民 雲林花生農：將提出告訴

2019-12-02 15:03

影／宿醉開車成酒駕新型態？中市取締萬件占12.5％

2019-12-03 12:13

官員買手機耍官威遭重懲 國健署：當事人很自責

2019-12-02 17:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top