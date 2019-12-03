超跑達人「一車多騙」 10月周旋24輛超跑詐逾億元

2019-12-03 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



超跑達人鄧超鴻，在北市內湖「Beta Auto」北塔公司，經營高價跑車買賣，疑似投資失利欠款，涉嫌向富二代兜售麥拉倫、藍寶堅尼等超跑，但超跑早已賣給租賃公司;鄧又涉嫌詐騙富二代投資買車轉賣，並約定報酬，10個月內周旋24輛超跑，不法獲利高達1億6354萬元，遭士林地檢署依銀行法等罪起訴。

鄧超鴻在買賣超跑業界頗負盛名，經媒體報導為超跑達人，但去年7月疑投資失利欠下龐大債務，北塔公司的帳戶僅有9132元，卻用photoshop繪圖軟體，把存款金額改成3384萬元，隱瞞資力、刻意疑造仍營運良好假象，向富二代招攬投資買車、吸收資金等，共計詐取1億6354萬元。

起訴指出，鄧邀約富二代投資買車轉賣，以半個月可獲利40至50萬高額紅利，詐騙取得富二代匯款850萬、750萬資金，卻把款項挪用周轉，且高價車輛也賣給租賃公司後租回，再用同一輛車再向富二代詐騙。

檢方統計，從去年10月起至今年7月間，鄧超鴻涉嫌「一車多騙」，周旋24輛高價車款，共計有22名被害人，其中車行老闆陳姓男子損失慘重。

檢察官認為，鄧因急需用錢，需要持有名貴跑車和各債權人協商、周旋，或偽裝有資歷之人繼續行騙，鄧假藉要幫陳男仲介買賣，陸續取得陳的麥拉倫、藍寶堅尼、法拉利等7輛超跑後，就把車輛賣給他人。

陳受騙後多次催討無果，只能報案求助，事後與車輛所有人和解，各自協商認賠，才能取回車輛。被害人稱，鄧在業界有名，想不到會騙幾百萬小錢。

檢警在今年7月，循線得知鄧要出境時，在桃園機場將人逮捕，鄧落網後辯稱，只是「債務糾紛」，有收款、辦理過戶、變造行照和偽造存款證明，但沒有詐欺，都有和債權人協商、陸續還款。鄧還稱，本來就可以出售車輛，只要把款項再交給車主、完成過戶程序。

檢方查出，鄧除了買車交易，還向蕭姓男子佯稱有黃金轉口交易投資，每月可獲得4％利潤，把車輛過戶給蕭男作為投資款擔保，致蕭男匯款共計約3千萬元，款項全被鄧用來還債。