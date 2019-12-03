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苗栗法官遭爆案件擺爛 同事緩頰：他辦案能力不差

2019-12-03 13:40聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

鏡週刊今天報導，苗栗地方法院何姓法官被爆料疑似常陪網美太太出國，擺爛3年70案再開辯論未如期宣判，影響當事人權益，何姓法官目前司法院選派出國進修，苗栗地院發言人宋國鎮回應院方初步了解何姓法官並沒有出國特別多，再開辯論也都合乎規定，有同事則表示，何姓法官辦案能力不差，可能被放大檢視。

鏡週刊報導，何姓法官遭爆料經常出現在太太網站和臉書，疑似請假陪太太出國，這次公費出國進修，剛好太太也在國外待產，何姓法官3年來近70件案件，因再開辯論無法如期宣判，司法院人審會質疑何姓官態度，因此決議延長候補，今年暫不予升等。

宋國鎮指出，院方調查2017到2019年期間，何姓法官再開辯論案件1年約20件，大多數的法官1年4、5件，但再開辯論難以避免，可能是辦案謹慎，也可能辯論終結後仍有疑點，或當事人請求再調查、和解等，與擺爛不能劃上等號，此外，何姓法官2017年婚假出國1次、2018年2次，今年司法院選派，10月中旬公費出國進修2個月，預計今年12月20日上班，沒有經常出國的情形。

何姓法官遭爆料，引起議論紛紛，苗栗地院同事透露，何姓法官辦案能力並不差，與人相處客氣，也樂於幫人，再開辯論也有案件等因素考量，見仁見智，爆料有放大檢視之嫌。

苗栗地方法院何姓法官遭爆料再開辯論案件多，院方回應初步都符合規定。圖／本報資料照...
苗栗地方法院何姓法官遭爆料再開辯論案件多，院方回應初步都符合規定。圖／本報資料照片
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