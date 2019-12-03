得過師鐸獎還賄選 桃市議員當選無效確定

2019-12-03 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



桃園市山地原住民選區市議員陳榮基去年底九合一大選拿下2294票，首次出征就當選，但他涉授意由張姓姨丈，以每票1000元至2000元賄選，去年12月被檢方依違反選罷法起訴，同時向桃園地方法院聲請當選無效。桃園地院判當選無效，陳上訴，但上月28日他向議會辭職，高等法院今則駁回上訴確定。

59歲的陳榮基曾獲教育部師鐸獎肯定。檢方指出，陳由胞妹、張姓姨丈當樁腳，去年選前8、9月間，以每票1000元至2000元行賄，檢調搜索後將陳向法院聲押獲准，張姓姨丈則轉為汙點證人，供稱是陳榮基指示。

檢方調查，陳起初認為買票違法，自己又是退休校長，原拒絕張買票，但對方強勢認為「原住民選區必須買票才能當選」，陳思考後就同意。檢方去年12月偵結，依違反選罷法起訴陳榮基、陳的胞妹、張姓姨丈等人，向法院聲請當選無效之訴。

高院認為，陳榮基坦承對有投票權的31人行求期約、交付賄賂，違反選罷法，「當選無效」的規定是為維護選舉公平、公正與潔淨，不以賄選實際影響選舉結果為必要，陳抗辯他領先次順位的候選人蘇志強215票，扣除賄選票數31票，仍可當選，這說法不可採。