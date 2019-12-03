獨／竹科熟女搞網戀 遭跨國詐騙失金590多萬元

2019-12-03 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



盧姓熟女竹科工程師掉入詐騙集團的網路交友圈套，對方佯稱是義大利佛羅倫斯的單身室內設計師，與盧在臉書展開歷時1年的甜言蜜語，視訊3次後，今年4月開始以「辦護照、買機票、來台廝守」為由要盧匯款，盧不疑有他，將保險、定存單解約換現，連同存款不斷匯給對方，月前，對方稱在義大利出境時錢財遭海關扣留，情急之下，盧竟跑去警局報案，哭求警方啟動跨國救援，即使警方清查，盧已被拐走17萬4千多歐元（約台幣590多萬元），她仍堅信情比石堅，絲毫不覺得遭詐。

這起詐騙案使用的雖是「網路交友」老梗，利用的卻是單身、失婚具有一定經濟基礎的中年熟女，寂寞想找伴陪的弱點，才會對騙子的所有指示照單全收。

據悉，55歲盧女一年前在臉書上被一名外國人主動加為好友，對方自稱住在義大利佛羅倫斯，是名單身的室內設計師，兩人視訊3次，盧發現對方真的是名高大帥氣的老外，且對方雖然遠在他國，總會配合盧的生活作息，貼心噓寒問暖，讓盧重回年輕時戀愛的感覺。

今年4月，該名老外陸續以「朋友老婆生病需要錢就醫」、「工作投資」、「辦護照」、「買機票」、「資助住宿費」、「來台廝守」急需費用為由，請盧幫忙匯款。盧不疑有他，跑了好幾間銀行將自己的保險、定存解約換現，6個月內利用海外匯款9次，總計匯出17萬4千多歐元，相當於台幣590多萬元。

月前，該名老外稱在義大利出境時錢財遭海關扣留，希望盧趕緊匯款救援，盧急得不得了，趕緊向警方報案，不斷要求希望警方透過管道聯繫義大利海關，趕緊將老外救出。