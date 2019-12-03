宏國集團副董林鴻明掏空愛山林建設 要賠4.9億

2019-12-03 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



宏國集團副董事長林鴻明曾為愛山林建設開發公司實際負責人，陳祈蒼為總經理，董翠華(已歿)為財務長，但愛山林公司指林鴻明、陳祈蒼2002年將公司所有、已向中聯信託抵押借款7.55億元的新北市淡水區米蘭段59筆土地，以7.57億元賣給王姓買家，但中聯信託並未同意由王承擔債務，公司損害4.1億元。2006年林又指示陳將愛山林新北市淡水區水仙段10筆土地和土地建造執照興建權利抵償給啟揚資產管理公司，愛山林又蒙受10.3億多的損害。

愛山林建設提損害賠償訴訟，要求林鴻明、陳祈蒼和董翠華承受訴訟人張簡勵如律師賠償，台北地院判愛山林敗訴，但高等法院今改判陳祈蒼應賠償2.5億，另外這3名被告也要連帶給付4.9億元。

林鴻明曾為台北101大樓前董事長，他被控利用不實土地交易，掏空股票上市公司金尚昌，高院更一審批林精心謀劃、主導使公司為不利益的交易，還公告不實財務報告及財務業務文件，不但直接導致公司、股東權益受損，也危害證券市場穩定，事後還卸責，「呈現相當之惡性」，去年依修正前證券交易法3罪判他10年重刑，未扣案的4億9746萬犯罪所得沒收。案件上訴最高法院中。

愛山林建設主張，林鴻明、陳祈蒼2002年5月間將愛山林所有、已向中聯信託抵押借款7.55億元的米蘭段59筆土地以7.57億元出售給王姓買家，但中聯信託沒同意王承擔債務，且王僅給付1125萬元，林、陳就將米蘭段土地移轉登記予，愛山林損失4.1億元。

另外，林鴻明2006年5月間指示陳祈蒼召開董事會，決議將愛山林所有、已向中聯信託辦理抵押借款11億元的水仙段10筆土地和土地建造執照興建權利，抵償啟揚資產管理公司受讓取得中聯公司對愛山林的借款債權，啟揚公司另給付3.55億元。但林鴻明為規避關係人交易，指示董翠華成立啟揚公司，以向中聯公司標購愛山林的不良債權，再藉以物抵債方式取得水仙段土地和建照興建權利，移轉至人頭地主名下，再於水仙段土地興建建物獲利，愛山林因此損失10.3億元。

高院認為，林鴻明、陳祈蒼未經中聯信託同意，就與王姓買家成立債務承擔契約，把米蘭段土地移轉登記給王等人，和愛山林喪失土地所有權，且因中聯信託沒同意王承擔債務，使得愛山林對中聯公司的抵押借款債務仍存在，受有2.5億元的損害。

陳祈蒼在處分米蘭段土地時為愛山林總經理，處分資產為他的職務範圍，是公司法所定的公司負責人，高院認為應負賠償責任。而林鴻明雖為愛山林實際負責人，但不屬公司法第8條第1項所稱的「公司負責人」，愛山林對林鴻明的侵權行為損害賠償請求權復已罹於時效，另董翠華在處分水仙段土地時，不是監察人，高院認定林鴻明、董翠華不必賠償。