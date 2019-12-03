宏國集團副董林鴻明掏空愛山林建設 要賠4.9億
宏國集團副董事長林鴻明曾為愛山林建設開發公司實際負責人，陳祈蒼為總經理，董翠華(已歿)為財務長，但愛山林公司指林鴻明、陳祈蒼2002年將公司所有、已向中聯信託抵押借款7.55億元的新北市淡水區米蘭段59筆土地，以7.57億元賣給王姓買家，但中聯信託並未同意由王承擔債務，公司損害4.1億元。2006年林又指示陳將愛山林新北市淡水區水仙段10筆土地和土地建造執照興建權利抵償給啟揚資產管理公司，愛山林又蒙受10.3億多的損害。
愛山林建設提損害賠償訴訟，要求林鴻明、陳祈蒼和董翠華承受訴訟人張簡勵如律師賠償，台北地院判愛山林敗訴，但高等法院今改判陳祈蒼應賠償2.5億，另外這3名被告也要連帶給付4.9億元。
林鴻明曾為台北101大樓前董事長，他被控利用不實土地交易，掏空股票上市公司金尚昌，高院更一審批林精心謀劃、主導使公司為不利益的交易，還公告不實財務報告及財務業務文件，不但直接導致公司、股東權益受損，也危害證券市場穩定，事後還卸責，「呈現相當之惡性」，去年依修正前證券交易法3罪判他10年重刑，未扣案的4億9746萬犯罪所得沒收。案件上訴最高法院中。
愛山林建設主張，林鴻明、陳祈蒼2002年5月間將愛山林所有、已向中聯信託抵押借款7.55億元的米蘭段59筆土地以7.57億元出售給王姓買家，但中聯信託沒同意王承擔債務，且王僅給付1125萬元，林、陳就將米蘭段土地移轉登記予，愛山林損失4.1億元。
另外，林鴻明2006年5月間指示陳祈蒼召開董事會，決議將愛山林所有、已向中聯信託辦理抵押借款11億元的水仙段10筆土地和土地建造執照興建權利，抵償啟揚資產管理公司受讓取得中聯公司對愛山林的借款債權，啟揚公司另給付3.55億元。但林鴻明為規避關係人交易，指示董翠華成立啟揚公司，以向中聯公司標購愛山林的不良債權，再藉以物抵債方式取得水仙段土地和建照興建權利，移轉至人頭地主名下，再於水仙段土地興建建物獲利，愛山林因此損失10.3億元。
高院認為，林鴻明、陳祈蒼未經中聯信託同意，就與王姓買家成立債務承擔契約，把米蘭段土地移轉登記給王等人，和愛山林喪失土地所有權，且因中聯信託沒同意王承擔債務，使得愛山林對中聯公司的抵押借款債務仍存在，受有2.5億元的損害。
陳祈蒼在處分米蘭段土地時為愛山林總經理，處分資產為他的職務範圍，是公司法所定的公司負責人，高院認為應負賠償責任。而林鴻明雖為愛山林實際負責人，但不屬公司法第8條第1項所稱的「公司負責人」，愛山林對林鴻明的侵權行為損害賠償請求權復已罹於時效，另董翠華在處分水仙段土地時，不是監察人，高院認定林鴻明、董翠華不必賠償。
在水仙段土地部分，林鴻明指示董翠華成立啟揚公司，並指示陳祈蒼開董事會將水仙段土地藉以物抵債方式移轉給啟揚公司時，中聯公司尚未塗銷抵押權登記，且啟揚公司僅支付3500萬元就取得水仙段土地所有權，林鴻明又輾轉透過人頭地主與他人合作，在水仙段土地上興建建物出售獲利，害愛山林失去土地而蒙2.3億元損害，也喪失興建建物出售可獲得的7億預期利益。高院計算後，認定林鴻明、陳祈蒼、張簡勵如應連帶賠償4億9633萬元。
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