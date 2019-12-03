管中閔被申誡 吳茂昆涉貪案拖一年 今證實被踢到士檢

2019-12-03 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



教育部前部長吳茂昆因「拔管」遭檢舉貪瀆，台北地檢署歷經1年多調查後，卻將此案移轉管轄，檢舉人認為，北檢目的就是打拖延戰。士林地檢署今證實，吳茂昆案已在士檢，全案尚未偵結，仍在調查中。

據悉，吳茂昆住在士林區，士林地檢署有管轄權;貪瀆案發生時，吳擔任東華大學校長，犯罪地位在花蓮，因此北檢公文才會准予移交是士檢或花檢偵辦。公文內容還指出，轄區內相關事證已調查完備，為符合「管轄規定」，報請高檢署移轉至有管轄權的地檢署。

北檢偵辦吳茂昆三案，包含國民黨告發吳茂昆曾違法擔任大陸國務院下的中科院顧問，涉嫌違反兩岸人民關係條例第33條「違法擔任大陸地區行政機關職務」。

第二案是吳茂昆任職東華大學校長期間，在美國成立師沛恩生技公司，拿東華專利「綬草研究」，申請大陸專利，疑違法侵占專利、偽造文書，除此之外，還涉詐領講座獎助金及特殊優秀人才彈性薪資，共804萬元。

第三案，吳茂昆在因拔管案，要台大重啟遴選校長，遭北市議員以台大校友按鈴告發涉瀆職罪。檢舉人指出，北檢調查1年多，卻遲遲沒下文，反而把案子移轉管轄，根本就在「拖」。

士檢今日證實，今年9月已收到北檢移轉吳茂昆案，移轉後辦案期限重新起算，目前已分案交由檢察官偵查約2個多月，案情尚待釐清完畢，仍有相關事證尚待調查，全案仍在偵查階段。