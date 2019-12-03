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人父顧小孩拒店門前吸菸 怒彈他口中香菸竟慘判刑

2019-12-03 12:16聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄蔡姓人父去年5月帶小孩買早餐，不滿黃姓男子欲在店門口抽菸，涉嫌出手彈掉黃已含在口中的菸，當場爆爭執互毆，事後兩人互告對方雙雙被起訴。雖事後達成和解撤告，高雄地院認為，蔡撥掉黃含在嘴巴的香菸，屬妨害黃的權利，依犯強制罪處拘役20日，易科罰金2萬元，並宣告緩刑2年。可上訴。

檢方查出，30歲蔡姓人父去年5月29日上午10點多帶小孩買早餐時，因52歲黃姓男子堅持在早餐店門口抽菸，蔡徒手撥掉，妨害黃抽菸的權利，進而引發扭打互毆，造成兩人身上都有挫傷；黃的手機因此摔地螢幕碎裂，怒告強制、傷害、恐嚇、毀損等罪，蔡也反控傷害罪

蔡姓男子偵訊稱，「我彈了他4次菸，他在第4次時手舉起來作勢要攻擊，我為了保護小孩，只好把他從騎樓推出去」但黃又衝過來，於是兩人抱著扭轉，過程中黃跌倒受傷。

黃姓男子則強調，當時在公共場所抽菸，蔡卻跑來把含在嘴裡的香菸打掉，且是蔡攻擊時被動揮手防禦而已。

檢方勘驗案發畫面，認定整起衝突起因是蔡姓男子不滿黃姓男子在有小孩的早餐店前抽菸，勸告又被拒絕，一時氣憤難耐，為了制止而徒手撥掉黃嘴巴所含的菸，蔡雖還嗆聲「說話阿、大聲三小、欠揍嗎？」但應沒有恐嚇及毀損等犯意，將蔡起訴強制、傷害罪，黃則起訴傷害罪。

不過審理期間雙方和解，都同意撤告，針對強制罪部分黃姓男子願意法院判緩刑，讓蔡能自新，法官考量蔡沒前科，應不會再犯，依犯強制罪處拘役20日，並宣告緩刑2年。

高雄蔡姓人父不滿黃姓男子在早餐店門口欲抽菸，出手彈掉香菸爆衝突，高雄地院依強制罪...
高雄蔡姓人父不滿黃姓男子在早餐店門口欲抽菸，出手彈掉香菸爆衝突，高雄地院依強制罪處拘役20日，易科罰金2萬元，並宣告緩刑2年。可上訴。示意圖／Ingimage
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抽菸傷害罪恐嚇

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