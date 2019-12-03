影／宿醉開車成酒駕新型態？中市取締萬件占12.5％

2019-12-03 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



不少人以為只要酒後「不要馬上」開車，就不會觸法，不過台中市交通大隊根據數據統計，觀察到可能有「宿醉酒駕」的狀況，根據今年1月至10月的台中市酒駕取締件數，台中市警局總計取締1萬多件，當中有千餘件都是上午6時至10時被查獲，且超過8成的酒駕者不是酒精濃度超標、就是酒駕肇事，而這段時間被查獲的酒駕者，都是向警方辯稱「都是前一天晚上喝的，怎麼現在測還會超標？」台中市警局交通大隊呼籲，人體代謝酒精的速度不一，一罐啤酒就需要至少1至2小時代謝，市民若有飲酒，就要注意喝的量與時間，避免酒精沒代謝完畢就開車上路。

台中市警局交通大隊表示，近來有議員關心「宿醉酒駕」的議題，不過如何定義宿醉酒駕，其實沒有嚴謹的定義，不過根據今年1月至10月的取締酒駕件數觀察，今年一共取締10586件酒駕案件，其中有1318件是在上午6時至10時查獲，占全部酒駕案件的12.5％，若在細分為6點至8點、8點至10點兩時段，查獲件數分別為789件、529件。

台中市警局交通大隊指出，清晨6時至10時查獲的酒駕案件中，酒精濃度每公升0.15毫克至0.24毫克間遭告發的有237件，超過0.25毫克被依公共危險移送的有1142件、車禍肇事有酒精濃度的有176件，其中酒精濃度超標、或是喝酒肇事的就占清晨6時至10時查獲的酒駕案件中的8成。

台中市警局交通大隊表示，根據數據、台灣社會常情，以及第一線同仁查緝時酒駕者的說法，可觀察出有「宿醉後酒駕」的狀況，一般市民可能會誤以為喝酒後，只要不要「馬上」開車，等一段時間後開車，就沒有酒精濃度，可是事實上每個人對於酒精代謝的程度不一，依據刑事局研究，人體酒精代謝速度每小時約為0.05至0.20毫克/公升間，多數人的代謝率平均值約為0.10毫克/公升。

台中市警局交通大隊表示，一罐350毫升的啤酒，可能就需要一至兩小時代謝，若市民飲酒的時間過晚、過量，隔天清醒後酒精仍未代謝，貿然開車或騎車遭攔查，酒精濃度就可能超標，呼籲市民飲酒後，也要將飲酒的數量、喝酒的時間納入考量後，再決定是否使用交通工具，以免觸法。

台中市警局交通大隊長林沐弘說，市警局除強力執法取締酒駕違規外，也持續推動防制酒駕相關宣導工作，不僅規劃「斷源專案」針對轄區易酒駕違規及肇事路段、時段，提升執法密度及強度，並針對售酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，也積極向市民宣導「宿醉」造成酒後駕車的嚴重性。 台中市警局交通大隊根據今年酒駕查獲案件數，觀察到有宿醉酒駕的狀況，提醒市民注意。圖／報系資料照 分享 facebook

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