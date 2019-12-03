中共吸收現役軍官 牽線退役軍官父子遭檢方起訴

2019-12-03 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



工黨主席鄭昭明長期往頻繁往返兩岸及參與交流事務，透過歷任參謀本部中校監察參謀官等職兒子鄭智文擔任軍職期間，為大陸情報機關吸收，並於退伍後發展組織，介紹學弟現役陳姓中校給中共認識，8年來與中共情報人員在東京、新加坡、馬來西亞及越南等地見面，鄭智文收受61萬多元，陳則收了名表1只，兩人繳回犯罪所得，檢方依國安法起訴，對鄭姓父子求處3年、3年8月徒刑。

據調查，鄭智文歷任參謀本部飛彈指揮部中校監察參謀官、聯勤司令部監察組中校參謀等職，並於2013年7月以軍備局202廠中校身分退役。鄭昭明為工黨黨主席，並分別擔任台灣百姓文化交流協會副理事長、財團法人台南勞資事務基金會董事等職務，並另於大陸地區擔任河南鄭州聯誼會副會長、福建省海外聯誼會顧問、中國河洛文化研究會理事等職。

鄭智文退役後任職工黨主席鄭昭明辦公室主任、兩岸發展促進會理事長、洪門五聖山義衡堂中西區分堂堂主等職。

檢方調查，鄭昭明2009年11月間，經中共李姓情報人員要求，引介時任聯勤司令部監察組中校參謀的兒子鄭智文，在日本東京與李及另2名大陸貿易商結識餐敘，李即向鄭智文表示想瞭解其軍中的業務職掌、台灣軍中反台獨與士氣等情形及對政府看法等，李透過鄭昭交付兒子紅色瓷器花瓶1只及美金1000元零用金。

隔年，鄭昭明經李明確告知是福建統戰部人員，父子2人2010年10月在新加坡與李及另2名大陸人士會談，會談中明確表達希望鄭智文有機會再引介其他軍中現役同仁出國結識，並提及將來若中共武力犯台，希望他能夠循「北平模式」(指國共內戰中期傅作義將軍駐守北平時，對共軍採取不抵抗策略)，期待鄭智文在軍中循序升遷並發揮影響力，共謀祖國統一大業。

鄭智文應允後當場簽立「兩岸互信協議書」乙份交予李，李在會談後交給他美金1萬元的見面禮、美金1000元零用金及名表1支。

而鄭智文退伍後，2016年12月間，因李催促引介其他軍中現職人員赴境外第三地與他結識，他因適逢學弟陳邀約前往馬來西亞旅遊，通知李藉機在馬來西亞吉隆坡會晤陳，李再交付人民幣2萬元予鄭智文，作為鄭及陳的旅費補貼。

2017年8月鄭智文再以視察共同投資公司業務為名，邀約陳姓學弟一同赴越南旅遊，並在越南胡志明市與李及另名大陸人士餐敘，並談及「中國人不打中國人」、「軍中不該為台獨及美國勢力為虎作倀」等話題，李等人向陳詢問軍中士氣與是否反台獨的立場等內容。

鄭向陳告知李是中共高層人員，欲邀請陳為了兩岸和平統一大業一起努力，經陳沉思良久後表示同意，表示會再找機會詳談。李再交付鄭人民幣2萬元，作為鄭及陳2人旅遊旅費補貼。

檢方查出，鄭再於2018年7月間邀約陳赴越南，並誰越南胡志明市安排陳與李及李的上司「陳總」等人認識，陳總並向陳表示，將來若中共武力犯台，希望其能夠循「北平模式」的不抵抗模式，共謀祖國統一大業，並期望他在軍中循序升遷並發揮影響力等內容。