法官遭質疑3年近70案未如期宣判 法院：合規定

2019-12-03 12:14 中央社 苗栗縣3日電



苗栗地方法院何姓法官遭爆料常陪網紅妻子「藍星沙」出國取景，3年近70案未如期宣判；苗栗地院今天表示，因「再開辯論」無法如期宣判原因很多，初步了解何姓法官合乎規定。

現年29歲的何姓法官為台灣大學法律系畢業，司法官學院53期，曾任連江地院法官，目前任職於苗栗地方法院，仍是候補法官，原本今年準備升等為試署法官，司法院於10月召開人審會時，要求他親自到場說明，但何姓法官已前往美國進修。

根據鏡週刊報導，何姓法官遭爆料，經常出現在網紅妻子「藍星沙」的網站和臉書中，疑似請假出國陪妻子拍照，此次以公費出國進修，剛好妻子也在美國待產。何姓法官3年來將近有70件承審案件，因「再開辯論」無法如期宣判，影響當事人權益，司法院人審會決議延長候補，暫不予升等，如明年再無法升等，將面臨去職的危機。

苗栗地方法院庭長兼發言人宋國鎮今天指出，106至108年期間，何姓法官要求「再開辯論」案件，一年約20件，但「再開辯論」是每個法官都無法避免的情形，因為可能辯論終結後仍有疑點，或當事人請求再調查、和解等，雖然何姓法官類似案件比同院法官較多，但也不能排除是法官較為「謹慎」的關係。

宋國鎮表示，何姓法官在院內期間，106年因為婚假出國1次、107年2次、108年為司法院選派公費出國進修1次，並沒有經常出國的情形，平常與同事相處也都很好、很客氣，目前相關作為都合乎規定。