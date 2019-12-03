親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
網軍害死外交官?
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

孫繼正被控散布性平謠言 法院裁定不罰確定

2019-12-03 12:13中央社 台北3日電

安定力量主席孫繼正被控散布國一國三開始教肛交等性平教育不實謠言，士院簡易庭裁定不罰。案經抗告，士院認為孫所為不構成散布謠言，也未影響公共安寧，日前駁回抗告確定。

孫繼正6月8日於高雄市長韓國瑜在花蓮縣的造勢場合，指國中開始教肛交教育、可自己變性動手術。

案經新北市警察局汐止分局調查，認為孫繼正公開散布「國一國三現在就開始教肛交教育、教保險套、國中在教可以自己變性動手術、高三教多元多P的同志教育」等不實謠言，觸犯社會秩序維護法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」規定。

士林地方法院內湖簡易庭承審法官認為，孫繼正發表言論前已先為查證，且未查獲孫繼正有自行添加任何不實訊息轉述發布，難以認定所為屬於散布謠言的範疇，7月間裁定不罰。

案經警方提起抗告，二審由士林地院合議庭審理。抗告指出，現行國中及高中階段相關課綱及教科書並無孫繼正所指述的內容，並檢送教育部提供的國中及高中各領域教科書1套共62冊為證。

抗告也指出，孫繼正應翻閱國、高中課本，詢問教育部課綱內容或向各級學校教師請益，才能稱為「求證」，並指孫繼正言論使公眾對於性別議題的國民教育產生衝突與誤解，足以影響社會安寧。

合議庭認為，孫繼正提供「潘部長，您被蒙蔽了嗎？」影片等資料作為證據，影片內容確實有與本案言論相關的公開網路信息及新聞片段，難以認定孫繼正主觀上有明知為不實事實而欲散發傳佈於公眾以影響公共安寧的故意。

合議庭指出，孫繼正所言只是泛稱「開始教」、「在教」或「教」，未具體特定針對現行國中及高中階段相關課綱及教科書編審內容，且國、高中學生學習活動所接收到的資訊內容，也非全然僅限於相關課綱及教科書編審內容，不能以孫繼正事前未查證相關課綱及教科書編審內容而認定未踐行合理查證。

合議庭另指出，依孫繼正言論內容觀之，並無煽動或蠱惑人心而對公共安寧有產生明顯而立即的危險，縱使事後確認該言論內容不盡精確或非全然屬實，仍非無透過其他言論將其虛偽或錯誤揭發以正視聽的可能，顯無足以影響公共安寧的具體事證。

裁定也指出，孫繼正言論涉及教育方針與性別、性傾向議題的公共利益，亦不無有促使社會大眾對此類議題關注，進而彼此理性對話的議題化功能，不符「足以影響公共之安寧」構成要件，原裁定並無不當，駁回抗告，本案不得再抗告而確定。

孫繼正課綱

相關新聞

獨／竹科熟女搞網戀 遭跨國詐騙失金590多萬元

2019-12-03 13:09

撞死人肇逃還找小弟頂包 二殯槍擊案主嫌被起訴

2019-12-03 13:13

管中閔被申誡 吳茂昆涉貪案拖一年 今證實被踢到士檢

2019-12-03 12:20

宏國集團副董林鴻明掏空愛山林建設 要賠4.9億

2019-12-03 13:03

人父顧小孩拒店門前吸菸 怒彈他口中香菸竟慘判刑

2019-12-03 12:16

法官遭質疑3年近70案未如期宣判 法院：合規定

2019-12-03 12:14

影／宿醉開車成酒駕新型態？中市取締萬件占12.5％

2019-12-03 12:13

中共吸收現役軍官 牽線退役軍官父子遭檢方起訴

2019-12-03 12:13

退將羅文山收香港學者捐款 違反政治獻金法判2年6月

2019-12-03 11:44

扔健保卡算強暴脅迫護理師？一、二審：是無禮

2019-12-03 11:44

辦公室偷裝竊聽器 「地材教父」被自家副總監聽逾4年

2019-12-03 11:41

派出所借廁所憋不住就惱怒 他罵副所長：當警察了不起

2019-12-03 11:22

吳茂昆侵占專利案 上周與東華大學和解

2019-12-03 11:19

艋舺「香腸伯」賣香腸不找錢還殺人 重判20年

2019-12-03 10:30

老司機偷情已婚人妻 趁沒載客在公車上嘿咻慘賠40萬

2019-12-03 10:08

南投民代第5人 蔡孟峰當選無效確定

2019-12-02 23:59

徐享崑趴趴走 法務部：檢警加強聯繫逮通緝犯

2019-12-02 19:53

台南檢警追查虛擬貨幣強盜案 3男羈押禁見

2019-12-02 17:14

台水前董座被發監聲請提審 法官：要件不合駁回

2019-12-02 16:28

爆料女作家之死案外案 陳國星求償800萬元敗訴！

2019-12-02 16:06

影／19年前歸仁雙屍命案 台南高分院今天開庭

2019-12-02 16:05

松菸文創槍擊案 槍手判刑3年4月

2019-12-02 15:58

影／持榔頭滅證 鯊魚返鄉詐團6人收押

2019-12-02 15:49

虛擬貨幣遭盜1500萬案有兩人未到案？警斥無稽

2019-12-02 15:04

虛擬貨幣遭盜1500萬元案 3男聲押1男交保

2019-12-02 14:23

通緝犯肇事逃逸請父親即時出面善後 獲法官輕判

2019-12-02 14:20

落實公約保障 法扶會開辦身心障礙者訴訟專案

2019-12-02 13:47

加料冰淇淋迷昏按摩小姐 男子辯稱：不想讓她接客

2019-12-02 13:45

行李擋路火車上兩女掀戰火 斷人腰椎賠108萬

2019-12-02 13:28

「艋舺」翻版？三秒膠黏眼 惡男誇張凌虐遭判刑

2019-12-02 12:39

檢察官指控警察「吃案」？北市中山分局前所長判無罪

2019-12-02 12:25

雙子星弊案 馬商怡保花園代理人通緝到案遭限境

2019-12-02 12:24

影音公司負責人臉書放演唱會影片 遭張學友跨海提告

2019-12-02 12:24

被發監的台水前董座稱未收到執行傳票 向法院聲請提審

2019-12-02 11:55

最高法院屢遭詬病 立委：院長如果沒有能力就該換掉

2019-12-02 11:00

拒下車還關車窗夾傷警員手指 法官要肇事女賠錢

2019-12-02 10:33

台水前董事長徐享崑涉貪污被通緝落網 中檢凌晨發監

2019-12-02 09:38
看更多

熱門文章

外送員出走潮？ 合作店家爆「歡慶解約」內幕

2019-12-03 09:38

卡神被起訴後她與謝長廷的關係 李艷秋領悟：原來如此

2019-12-03 08:21

網軍「黑」死外交官？法界：楊蕙如辦成「斷點」可惜了

2019-12-02 19:56

官員涉威脅學生 國健署：記大過調離主管職並法辦

2019-12-02 16:15

三支「挺英網軍」之一…楊蕙如曾兜售人頭帳號500萬

2019-12-03 00:23

影／風大助長火勢彰化傢俱工廠火警 付之一炬

2019-12-02 16:32

蘇啟誠之死 卡神楊蕙如雇網軍護謝長廷被訴

2019-12-03 00:33

「卡神」楊蕙如爭議事件簿：帶風向老手爭議多

2019-12-02 13:50

機車停斑馬線上…警大喊找車主 一問原因讓人直呼：太扯了

2019-12-03 10:08

桃園一所國中驚傳狼師偷拍 女學生如廁發現惡行

2019-12-02 15:57

卡神楊蕙如爆出養網軍 柯文哲：應該去追上游誰出錢

2019-12-03 10:33

訂26碗沒買袋子！外送員秒「棄單走人」 網曝訂餐關鍵

2019-12-03 11:24

「卡神」楊蕙如疑為綠網軍？ 陳其邁：尊重司法毋枉毋縱

2019-12-02 16:26

新聞眼／假倒戈真臥底…綠網軍操作四種模式

2019-12-03 00:49

應酬酒醉被女警「撿屍」 男業務尷尬：工作認真過頭了

2019-12-02 14:18

楊蕙如遭起訴 綠：記取教訓 尊重司法

2019-12-03 01:01

食物發黑欲丟 網急勸：是黑金！有錢不一定買得到

2019-12-03 09:35

楊惠茹是小咖！邱毅爆：民進黨中央有蔡網軍系統

2019-12-03 11:02

爆料女作家之死案外案 陳國星求償800萬元敗訴！

2019-12-02 16:06

若楊蕙如只是生意人 包正豪：總可知道雇主是誰吧？

2019-12-03 09:47

誰出錢給卡神楊蕙如養網軍？藍議員：明天將公布金流

2019-12-03 12:18

新北2名消防員救護野溪溫泉燙傷患者 腳陷泥地也被燙傷

2019-12-03 07:39

影／楊蕙如養網軍有高層出錢 柯文哲：不用問也知是誰

2019-12-03 10:45

「卡神」操刀 10網軍月領1萬帶風向

2019-12-03 00:16

女子持自己性愛影片控男下藥性侵 反被控誣告判刑6月

2019-12-02 15:42

住房前先敲門竟有低沉男聲回應⋯ 彪形大漢應門讓他超崩潰

2019-12-02 14:53

韓國瑜批：擷圖發出去 一萬賺進來 網軍發大財

2019-12-03 08:53

李晏榕：楊蕙如行為與民進黨無關 勿政治操作

2019-12-03 11:32

談網軍案 外交部：楊蕙如害死蘇啟誠 這推論比較快

2019-12-03 12:18

藍：綠養網軍錢從哪來 謝長廷說清楚

2019-12-03 00:57

外籍男身體不適送醫後死亡 檢警在他家發現大麻植株

2019-12-02 23:00

外籍女學員學游泳遭摸胸 教練：調整姿勢正常教學

2019-12-02 14:19

子宮剛動完手術 她慘遭前夫硬上血流滿地、尿濕全身

2019-12-03 10:31

旅館開毒趴3人共飲毒咖啡配酒 1名男子被發現死床上

2019-12-02 22:22

男高中生涉嫌性騷擾國中女生 警方函送學校處理

2019-12-02 18:37

外交官以死明志 韓國瑜痛批執政黨冷血以待！

2019-12-02 23:33

嘉縣中埔鄉休旅車滑落邊坡 5名乘客受輕傷

2019-12-02 15:41

「卡神」楊蕙如涉教唆自殺罪？女律師願代為提告

2019-12-03 12:12

管中閔被申誡 吳茂昆涉貪案拖一年 今證實被踢到士檢

2019-12-03 12:20

遭網路訊息質疑不是農民 雲林花生農：將提出告訴

2019-12-02 15:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top