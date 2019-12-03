扔健保卡算強暴脅迫護理師？一、二審：是無禮

2019-12-03 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



李姓男子因車禍而到宜蘭市仁愛醫院就診，卻對著蔡姓護理人員咆哮「死胖仔」、「信不信現在就給妳死」，蔡女認為執行醫療業務認為遭阻且受辱，報警處理。宜蘭地院依醫療法「對醫事人員，以恐嚇、侮辱方法，妨害其執行醫療業務」罪判李3月徒刑，得易科罰金，但遭訴醫療法第106條第3項部分無罪。檢方上訴，高等法院駁回確定。

李姓男子有多項毒品、竊盜前科，原本從事餐飲業，現則在家務農，雖已婚，但和妻子已分居十多年。

去年6月19的上午，李因車禍到仁愛醫院就診，21日清晨因車禍覺得頭暈且傷口疼痛，自行前往陽大附醫，之後又返回仁愛醫院鬧事。蔡女指控，李咆哮、逼近她，當面用力摔健保卡，斥罵「要不要幫我處理？」，她認為對方妨害她執行醫療、救護業務。

李偵訊時承認有到仁愛醫院，但否認妨害醫療。李說，因酒駕車禍在仁愛醫院治療，仁愛醫院「只擦傷口而未縫」，治療不確實，他才改到陽大附醫縫合，之後他返回仁愛醫院後詢問何以未縫傷口，並要求開立診斷證明書，但護理人員稱須另外掛號。李認為傷口已在陽大附醫縫好，沒有要再治療，「何須掛號？」，不認有妨害醫療犯行。

宜蘭地院認為李在急診室內侮辱、恐嚇護理人員，妨害醫療業務，但沒有造成他人危害，輕判3月得易科罰金之刑。至於檢方另外起訴李「以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法」妨害醫事人員執行醫療或救護業務者，宜院則認為這只是李不諳醫院程序，丟健保卡到護士桌檯上的行為雖無禮，但還不到強暴、脅迫地步，且雙方講不到1分鐘的話，時間又是沒病患的早上6點，此部分不成罪。