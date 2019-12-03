退將羅文山收香港學者捐款 違反政治獻金法判2年6月

2019-12-03 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北即時報導



陸軍退役中將、「中華黃埔四海同心會」會長羅文山被控收受香港學者捐款160萬元人民幣，檢察官認定羅違反政治獻金法等，羅被訴；台北地院審理，羅辯無罪，法官不採，今天依違反政治獻金法、業務侵占2罪判羅有期徒刑2年6月，褫奪公權2年，犯罪所得沒收。可上訴。

羅文山曾擔任聯勤總部總司令、國大代表、欣隆天然氣公司董事長、國民黨黃復興黨部副主委；檢方指控，羅於2008年至2012年間，4次收受香港學者許智明160萬餘元人民幣的捐款作為會務使用，部分捐款匯入個人、妻子的帳戶。

依政治獻金法規定，政治團體不得接受國外捐款，且羅文山收受捐款未向監察院申報，匯入專戶的款項也與受捐款數目不符，是法院認定羅違法的主要證據之一。

羅文山辯稱無罪，他說，收到的錢是許智明委託他協助製作支持馬英九的宣傳廣告，後來改口坦承收受政治獻金存入私人帳戶；羅說，會存款是想為同心會增加孳息收入，沒有業務侵占的犯意，不過，合議庭審理，未採信羅文山的辯詞。

合議庭認定，羅文山4次違法收受政治獻金，各判處他1年2月、10月、10月、8月有期徒刑，業務侵占部分判他有期徒刑10月，合併應執行有期徒刑2年6月，褫奪公權2年；羅文山個人犯罪所得1萬3110元判決沒收，另判沒收四海同心會838萬5000元犯罪所得。