辦公室偷裝竊聽器 「地材教父」被自家副總監聽逾4年

2019-12-03 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



有「地材教父」之稱的英邦集團董事長林景星，發現公司辦公室被自家副總經理陳鴻鈞加裝電話監聽錄音設備，竊錄非公開談話長達4年，他一狀告上法院。陳被依妨害秘密罪判刑5月，得易科罰金確定；民事部分，林求償1000萬元，台北地方法院判陳應賠償40萬元，可上訴。

刑事審理過程中，陳辯稱，因為公司常被人恐嚇，才需要加裝監聽設備作為證據，也有經過林的同意。林作證指出，陳當時規劃自己的辦公室和機房同一間，直到陳離職後，他清點陳的辦公室和機房才發現辦公室被加裝竊聽設備，他不可能同意陳裝監聽器。

民事部分，林景星提告主張，陳鴻鈞2014年至2018年5月在英邦公司擔任副總經理，因公司搬遷辦公室，他全權委託陳規劃、設置辦公室，但陳卻指示廠商在辦公室裝設監聽設備，竊錄他、所有員工的對話，再把錄音內容存放在硬碟和手機中，時間長達4年多，他更發現陳利用竊聽得來的機密資訊，另外從事競業行為，導致他精神上十分痛苦，求償1000萬元。

陳則抗辯，他任職時常發生公司和客戶、廠商因為訂單錯誤或業務交接不明確，及員工被廠商恐嚇的糾紛，為釐清爭執和蒐證，才委由廠商加裝電話錄音設備，且事後連同報價單和發票都有給林核章，如果沒有得到林同意，怎麼敢把報價單和發票一併交給林的道理？