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倫敦橋噬罪者：英國恐攻案的路人英雄「殺人前科」激辯

派出所借廁所憋不住就惱怒 他罵副所長：當警察了不起

2019-12-03 11:22聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園陳姓男子內急到楊梅分局草湳派出所借廁所，剛好蘇姓副所長正在使用，但陳快憋不住不斷猛敲門，蘇也回「裡面有人！」直到蘇用完走出來，陳就帶髒字罵蘇「當警察了不起是不是？」結果被依妨害公務罪嫌送辦，但檢方認為蘇當時並非執行公務，陳也不是被逮捕狀態，偵結不起訴。

檢警調查，陳男（52歲）9月30日早上9點多因為內急，就前往草湳派出所借用廁所，剛好當下蘇姓副所長正在使用，直到蘇結束走出廁所，陳竟然只因不堪久候，就對蘇辱罵「他媽的當個警察了不起是不是」，警方並依妨害公務罪嫌將陳送辦。

據了解，事發時蘇員本來就在廁所內，陳男一進廁所就不斷敲門，蘇並表示「裡面有人」，但陳疑似快忍不住繼續不停猛敲，後來蘇使用完畢開門，就跟陳說「就跟你說裡面有人，你還一直敲」，而且如果忍不住，對面就有火車站可以借用廁所。

但陳也不滿，出口朝蘇辱罵，2人才因此發生口角，警方認為陳有侮辱公務員犯意，直到陳上完廁所後，就請他留下做筆錄並依妨害公務罪嫌送辦。

桃園地檢署認為，妨害公務中侮辱公務員罪，是以行為人於公務員依法執行職務時，當場侮辱才構成此罪責，經查，蘇員當時雖擔任草湳派出所值班副所長，不過陳對他口出此語時，蘇才剛從廁所走出，也就是說蘇並非在執行公務當下。

檢方指出，法令也並未禁止一般民眾借用派出所廁所，加上陳男辱罵蘇員時，當下也並非遭警方逮捕的狀態，難認蘇正在執行公務，偵結認定陳罪嫌不足不起訴。

借廁所示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
借廁所示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
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妨害公務公務員

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