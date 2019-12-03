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老司機偷情已婚人妻 趁沒載客在公車上嘿咻慘賠40萬

2019-12-03 10:08聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園陳姓公車司機認識已婚的楊女，2人擦出火花發生婚外情，一連上汽車旅館性交多次，甚至還曾在未載客的公車上口交，直到楊的先生羅男發現姦情，一問之下楊女才坦承，羅不甘婚姻遭毀，對陳提告妨害家庭、求償80萬元，法院審理後依相姦罪判陳4月又15日，應賠償羅40萬元。

羅主張，和妻子楊女已婚多年，陳男明知她是有夫之婦，竟仍在2017年8月7日至2018年1月9日間，分別在中壢、八德，及桃園的汽車旅館，以及公車停車場內和陳一共發生9次性行為；其中，2人還多次利用公車未載客時，由楊女替陳男3次口交，直到他察覺異狀，逼問妻子對方才全盤托出。

桃園地院刑事判決指出，陳、楊日久生情，從一開始的畸戀發展至不倫交歡階段，並非圖一夜之放縱，可見2人男女戀情方熾，突破男女曖昧關卡而達靈肉合一境界，此勢如潰堤決水源源不絕般，為續求相互慰藉，在戀深情濃暨伴此所生肉慾之驅策下，2人交媾句反覆、延續性。

法院認為，陳發生9次相姦行徑，是出於同一緣由，應評價為實質一罪，考量陳未尊重他人婚姻、破壞家庭，也沒和羅男達成和解，犯後全盤坦承，依相姦罪判處陳有期徒刑4月又15日。

民事部分，羅男主張陳侵害他配偶權，且陳刑事已被依相姦罪判刑，請求精神撫慰金80萬元，院方認為羅求償有據，考量雙方職業、收入，以及名下財產等，判處陳應賠償羅40萬元。

陳姓公車司機和楊姓人妻多次上汽車旅館在公車上性交。示意圖／ingimage
陳姓公車司機和楊姓人妻多次上汽車旅館在公車上性交。示意圖／ingimage
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