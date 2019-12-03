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女騎士無端遭熊抱襲胸 還被他女友K獲賠13萬

2019-12-03 06:54聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

男子阿隆與女友小芬酒後，過馬路時，阿隆隨機挑選騎機車路過的小蘋，突熊抱小蘋，手肘碰觸小蘋的胸部，致小蘋人車倒地，大喊「性騷擾」，小芬見狀出手攻擊小蘋，小蘋為保護自己出手反抗，阿隆也上前加入，致小蘋受傷，刑事部分阿隆被依性騷擾判刑6月，小芬被依傷害罪判刑4月；被害人請求損害賠償， 法官判阿隆賠被害人10萬元、判小芬賠被害人3萬元。

被害人小蘋（化名）表示，她於去年8月5日晚間，騎機車經台中市中區民權路，由三民路往台灣大道方向行駛，遭阿隆（化名）攔車，突然伸手熊抱，並以雙手手肘上方觸碰她的胸部，且撥開她握在機車把手的手部而使她人車倒地；小芬（化名）見狀即上前處理，與她發生口角，並出手呼打她巴掌。

小蘋為保護自己乃還手反抗揮開小芬的手，且乘機跑離，對方一同追逐她後，由阿隆抓住她，小芬出手毆打她及拉扯她頭髮，使她頭部後上方擦傷、唇擦傷、鼻部挫傷、右側手部挫傷、右側大腿挫傷等傷害。

阿隆當街公然攔車擋道，對小蘋性騷擾，讓小蘋嫌惡及羞憤難堪至極；小芬公然在馬路上對小蘋施以暴力，致小蘋身體受傷，被害人小蘋因此請求損害賠償。

法官審酌，阿隆對小蘋性騒擾，又共同對被害人為傷害行為，致小蘋受傷，侵害被害人的身體及身體自主權，應負賠償責任，判決阿隆給付10萬元、小芬給付3萬元。

男子阿隆與女友小芬酒後，過馬路時，阿隆隨機挑選騎機車路過的小蘋，突熊抱小蘋，手肘...
男子阿隆與女友小芬酒後，過馬路時，阿隆隨機挑選騎機車路過的小蘋，突熊抱小蘋，手肘碰觸小蘋的胸部，小芬見狀出手攻擊小蘋，被害人請求損害賠償， 法官判阿隆賠被害人10萬元、判小芬賠被害人3萬元。圖／本報資料照
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性騷擾傷害罪台中市

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