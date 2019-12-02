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徐享崑趴趴走 法務部：檢警加強聯繫逮通緝犯

2019-12-02 19:53中央社 台北2日電

台灣省自來水公司前董事長徐享崑（中）涉兩件貪汙案，苗栗警察分局專案小組1日逮捕他...
台灣省自來水公司前董事長徐享崑（中）涉兩件貪汙案，苗栗警察分局專案小組1日逮捕他。 聯合報系記者范榮達／攝影
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通緝犯徐享崑趴趴走，外界質疑司法威信何在。法務部今晚指出，對於通緝犯緝捕，3月已整合通緝犯查詢系統，一般民眾可查知，檢警將加強聯繫，使通緝犯及早被逮捕歸案。

台灣自來水公司前董事長徐享崑被指控任內收受承包廠商賄款，前年被判刑8年未到案執行，被台中地檢署通緝，苗栗檢警昨天在新北地區將徐享崑逮捕，中檢今天凌晨發監執行。

法務部晚間發布新聞稿表示，徐享崑因逃匿，經台中地檢署於107年3月12日發布通緝後，通緝書正本送交內政部警政署，副本並抄送苗栗縣警察局、苗栗憲兵隊。

另外，一般民眾進入法務部「檢察機關重大刑案通緝犯資料查詢系統」，只需輸入徐享崑姓名後，即可查知他被通緝的相關資料，包括通緝機關、通緝年度、通緝日期、性別及案由等。

新聞稿指出，對於通緝犯，法務部所屬檢察機關均藉由三種方式加強查緝，包含檢察署發布通緝後，每天將通緝資料介接給內政部警政署，供協緝歸案；通緝書正本除送給內政部警政署外，另副本也送予通緝犯戶籍地的司法警察機關。

第三種則為整合通緝犯公告作業系統，法務部今年3月5日完成跨機關統一整合式通緝犯資料查詢（公告）平台，整合各機關通緝犯資料查詢（公告）系統並上線提供服務。

對於通緝犯緝捕，法務部已整合公告通緝系統，使一般民眾均可查知，各檢察機關並將持續加強與司法警察機關間的橫向聯繫，使通緝犯能夠及早被逮捕歸案，以彰顯司法公信及實現國家刑罰權。

通緝警察內政部

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