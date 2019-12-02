台南檢警追查虛擬貨幣強盜案 3男羈押禁見

2019-12-02 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



台南檢警偵辦虛擬貨幣交易遭強盜1500萬元案，涉案吳、蔡及周姓男子，經檢察官偵訊後認為，3人涉犯加重強盜罪嫌，犯罪嫌疑重大，是最輕本刑5年以上重罪，有逃亡、滅證、勾串證虞律，向台南地院聲請羈押禁見獲准。楊男雖犯罪嫌疑重大，但無聲請羈押必要，20萬元交保。

法官認為，吳等3人否認部分供詞彼此間嚴重歧異，前後矛盾，有畏罪卸責情形；都有逃亡與有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，此案事實尚待釐清，有共犯尚未到案，裁准收押並禁止接見通信。

高鐵台南站區11月28日傍晚，發生虛擬貨幣泰達幣（USDT）交易強盜案，警方逮獲吳（27歲）、蔡（30歲）、（26歲）及楊（39歲）姓4名男子，他們都否認犯行，贓款下落不明，警詢後移送台南地檢署複訊，檢察官漏夜複訊到昨天清晨近一點，楊20萬元交保，吳等3男因涉嫌重大，檢察官向法院聲請羈押。

虛擬貨幣仲介商葉姓男子，透過網路的通訊軟體，與虛擬貨幣的賣家取得聯繫，案發時葉帶著裝有1500萬現金的提袋與行李箱，相約交易泰達幣，葉坐上黑色賓士車要點交現金，吳突然駕車要離開，葉驚覺情況不對，拉著行李箱要下車，蔡和葉拉扯行李箱後，被甩出車外，全身多處擦挫傷，葉忍痛報警處理。