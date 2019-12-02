刑事局破跨境電信詐欺機房 逮8嫌

2019-12-02 16:30 中央社 台北2日電



刑事局今天宣布，破獲以陳男為首的跨境電信詐欺機房，偽冒公安詐騙中國地區民眾，數百人受騙、不法所得近新台幣千萬元，日前兵分三路攻堅逮8嫌，全案移送法辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第二大隊副大隊長何明賢表示，約兩個月前接獲檢舉線報指稱，39歲陳男等人涉嫌於台中市北屯區組跨境電信詐欺機房，利用假冒公安方式詐騙中國地區民眾。

刑事局和新北市警察局海山分局、台中市警察局烏日分局共組專案小組，持續現地蒐證及跟監。

根據警方調查發現，主嫌陳男身兼金主身分，自今年2月起在台中市租賃多點供成員住宿和便於管理，同時分工詳細，且移轉快速以躲避警方查緝。

警方經多日跟監，於日前見時機成熟，在檢察官指揮下持搜索票同步前往台中市3處詐欺話務機房攻堅，現場逮捕正在從事詐欺犯行的陳男等8嫌，他們為湮滅證據，甚至在警方攻堅前，還持鐵鎚砸毀手機和平板電腦。

現場查獲大批犯罪使用行動電話、筆電、詐欺教戰手冊、網卡、現金等贓證物。

初步估計數百人受害、不法所得近新台幣千萬元。

全案詢後將陳男等人以涉嫌違反詐欺罪、組織犯罪防制條例及洗錢防制法解送台中地檢署複訊，包括陳男等6嫌經法院裁定羈押禁見在案，金女和陳女兩人交保，專案小組持續擴大追查其他共犯。