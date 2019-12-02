遭網路訊息質疑不是農民 雲林花生農：將提出告訴

2019-12-02 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



雲林花生之亂不休，花生農廖金土今天在民進黨雲林縣黨部舉行記者會，他說，近來網路有許多人指稱他是「假農民」的影片，他種花生5年、是真花生農，要對製作假影片及散播假訊息的人提告。

廖金土先提出花生出售單據、農作物種植申報登記、天然災害救助申請表等文件，佐證自己是真農民；他無奈說，自己一輩子耕作，還有30多年農保資格，目前有一甲多農田，種植大蒜、花生等農作物，對自己農民身分感到驕傲，不管到那裡都說自己是農民，從來沒有想過會被人指為假農民，這是對他工作與人格最大的傷害。

廖金土表示，農民知足、老實，卻不代表一定要忍氣吞聲，任由有權有勢的人糟蹋，任由黑心集團用假消息欺侮，為替農民爭一口氣、捍衛農民尊嚴，他會針對散播假訊息的人提告，讓他們知道農民不是好騙好欺悔。

民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜說，近日網路出現一則指控出面陳述花生價格因某特定陣營散播花生進口假消息暴跌農民是假農民訊息，內容完全不實抹黑，造成農民二度傷害，黨部將協助廖金土提告。

民進黨雲林縣黨部執行長林廉貴、縣議員蔡岳儒說，農民辛苦耕作就是圖個農作物豐收，賣個好價錢，換取全家溫飽，本季花生原本因氣候關係收成不好，好不容易價格好一點能彌補歉收損失。

卻又遇到特定陣營與少數惡劣盤商合謀散播假消息，造成價格暴跌，農民勇敢出面陳述事實，卻被抹黑成假農民，這對農民極度不公平，民進黨不會坐視任何傷害農民、農業的假消息與動作。

律師李建忠表示，廖金土雖然是民進黨黨工，但從廖提出花生買賣資料可知確實是花生農，廖金土從自己銷售管道得知花生將進口謠傳，使得花生收購價格日益降低。