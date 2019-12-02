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落實公約保障 法扶會開辦身心障礙者訴訟專案

2019-12-02 13:47聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

法律扶助基金會今上午舉辦「身心障礙者訴訟專案」開辦記者會，向社會宣告將於12月起開辦身心障礙者訴訟專案，提供除了已開辦的「法律諮詢」外，還有「書狀撰擬」及「律師訴訟代理」等服務項目，讓身心障礙者能夠獲得更多元且更全面性的專業法律服務，以保障應有的基本權利。

自從電視劇「我們與惡的距離」播出以來，身心障礙者的問題逐漸為社會所重視，過去許多對身心障礙者污名化甚至妖魔化的偏見，在公民社會形成之後，已經顯著的減少。

但是仍有許多的身心障礙者，因為不同於一般人的行為，造成許多的法律問題。法扶執行長周漢威指出，近三年間法扶對身心障礙者扶助案件數，自105年度的8370件，到107年度已上升至9790件，顯見身心障礙者已提升身權意識且對法律扶助需求的殷切期望。

依據身心障礙者權利公約施行法第8條第1項及第2項規定：「身心障礙者受公約及其有關法規保障之權益遭受侵害、…政府應依法提供法律扶助；其扶助業務，得委託財團法人法律扶助基金會或其他民間團體辦理」為此，衛生福利部為踐履公約保障身心障礙者司法近用權目的，於去年9月1日起，委託法扶會辦理「身心障礙者法律扶助專案」。

周漢威表示，身心障礙者法律扶助專案開辦後，初期便已辦理「法律諮詢」服務（諮詢專線412-8518）、「無障礙空間的現場法律諮詢」及「到府法律諮詢」等項目，今年更將於12月1日正式開辦「身心障礙者訴訟專案」，除了前揭法律服務外，並提供法律服務的核心業務，訴訟代理，讓身障朋友能得到更多元及全面的法律服務。

本專案扶助對象於申請時須出具身心障礙證明或手冊，且資力為法律扶助基金會所定資力審查標準一點五倍範圍內者為限。凡符合前揭條件的身心障礙者，因教育權、工作權、考試權、居住權、活動權、人身自由權，或是受身心障礙者權利公約及其有關法規保障之權益遭受不當侵害時，均可以向法扶會申請法律扶助。

立委王榮璋本身也是身障者，他表示，不管是一般性的法律扶助，或是勞動部專案、原民會專案，身心障礙者的使用率都超過一成以上，顯見身障者對法律的需求是非常殷切的，希望藉由法律的保障及扶助，能夠真正落實身障者的權益獲得保障。

立委吳玉琴說，律師對於勞工、原民、身障及老人相關等跨領域的問題，仍然不甚熟悉。透過專案的開辦，可以了解身心障礙者的法律問題，然後再來做倡議或是法規的修改。這樣才能真正維護身障者的法律權益。

法扶會指出，依據本專案規劃，未來將可整合衛福部既有的行政資源與法扶會專業法律扶助機制，透過量多質精扶助律師資源及建置於全國各地之法律扶助支援網，讓更多身心障礙者面臨法律問題時，藉由雙方資源整合之便，使身心障礙者能及時得到法律協助，擴大保障身心障礙者權益。

法律扶助基金會今上午舉辦「身心障礙者訴訟專案」開辦記者會。記者賴佩璇／攝影
法律扶助基金會今上午舉辦「身心障礙者訴訟專案」開辦記者會。記者賴佩璇／攝影
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身障者勞動部

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