加料冰淇淋迷昏按摩小姐 男子辯稱：不想讓她接客
新北一名蔡姓男子去年5月到個人工作室消費按摩，卻在冰淇淋中摻安眠藥迷昏服務小姐，趁機搶走對方身上現金、金飾和手機等物，還疑似沒有控制好劑量，害對方昏迷不醒，送醫才保住性命；新北地院審理時，他辯稱精神狀況不穩定，爭取輕判機會，但精神鑑定結果未如他意，最後被依強盜罪判刑5年4月。
檢警調查，蔡男（45歲）以「冰淇淋會融化」、「不吃可惜」等藉口，假裝好意請服務小姐吃冰，然後趁對方昏迷之際，摸走現金6000元和耳環戒指、手環手鍊等金飾，還拿走3隻手機，得手旋即逃逸。服務小姐因為被下藥陷入昏迷，直到友人查看才被送醫急救，最後在醫院躺了3、4天才好轉。
蔡男被逮後，辯稱其目的只是想讓按摩小姐沒辦法做生意，所以只有下藥和拿手機，沒有搶其他財物，但因檢方未採信而被起訴；審理時，他改口坦承一切，但辯稱自己精神狀況不是很穩定，犯案時可能不具備完全責任能力，結果精神鑑定報告顯示他犯案當下無精神障礙，爭取輕判失敗。
法院認為，蔡男企圖不勞而獲，以藥物迷昏女子犯強盜案，手段嚴重影響他人自由意志，危害程度甚高，但考量他以賠償對方28000元損失，雙方已達成和解，因此量刑5年4月。全案可上訴。
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