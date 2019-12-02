加料冰淇淋迷昏按摩小姐 男子辯稱：不想讓她接客

2019-12-02 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／新北即時報導



新北一名蔡姓男子去年5月到個人工作室消費按摩，卻在冰淇淋中摻安眠藥迷昏服務小姐，趁機搶走對方身上現金、金飾和手機等物，還疑似沒有控制好劑量，害對方昏迷不醒，送醫才保住性命；新北地院審理時，他辯稱精神狀況不穩定，爭取輕判機會，但精神鑑定結果未如他意，最後被依強盜罪判刑5年4月。

檢警調查，蔡男（45歲）以「冰淇淋會融化」、「不吃可惜」等藉口，假裝好意請服務小姐吃冰，然後趁對方昏迷之際，摸走現金6000元和耳環戒指、手環手鍊等金飾，還拿走3隻手機，得手旋即逃逸。服務小姐因為被下藥陷入昏迷，直到友人查看才被送醫急救，最後在醫院躺了3、4天才好轉。

蔡男被逮後，辯稱其目的只是想讓按摩小姐沒辦法做生意，所以只有下藥和拿手機，沒有搶其他財物，但因檢方未採信而被起訴；審理時，他改口坦承一切，但辯稱自己精神狀況不是很穩定，犯案時可能不具備完全責任能力，結果精神鑑定報告顯示他犯案當下無精神障礙，爭取輕判失敗。