行李擋路火車上兩女掀戰火 斷人腰椎賠108萬

2019-12-02 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



從事美容美甲工作的謝姓女子搭火車時，將行李箱放在腳前，購買靠窗位的張姓女乘客要跨過行李時，頭撞到座位上方的置物架，心生不滿，當兩人抵達桃園站、下車時，張女踢踹謝女的行李箱，還把謝女從車門推下月台、扯她頭髮壓制地面。謝女身體多處挫傷，第五腰椎第一薦骨椎弓斷裂滑脫，她求償，台灣高等法院判張女須賠108萬元確定。

刑事部分，桃園地院依傷害罪判張女拘役50日，得易科罰金，緩刑2年定讞。刑事附帶民事訴訟部分，謝女原本求償醫療費、看護費、精神慰撫金、勞動力減損等共385萬元，一審判張女須賠130萬元，張女上訴。

謝姓女子表示，前年9月21日晚上，張女從板橋火車站上車，對方要跨過她的行李箱時，頭去撞到座位上方的置物架，兩人剛好都在桃園火車站下車，詎料張女竟把她從車門推下月台，還拉扯她的頭髮、將她壓制在地。

張女辯駁，雖然她出手毆打，但謝女也有反擊，對方腰椎斷裂和這起衝突沒有關係。

高院審理，認為長庚醫院雖無法排除謝女事發之前就有脊椎滑脫的症狀，但臨床上此病症確有可能因遭受外傷而引起更厲害的疼痛，況且在此之前謝女沒有看相關科別的醫生，認定她第五腰椎、第一薦椎脊椎滑脫與遭攻擊有關。

長庚醫院為謝姓女子評估勞動力減損，鑑定勞動力減損9%，而謝女才27歲，勞工未滿65歲雇主不得強制退休，以每月平均收入4萬元計算，可請求的勞動力減損損害為93萬餘元。