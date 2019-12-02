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身心障礙者涉訴訟 法扶會開辦免費服務

2019-12-02 13:25中央社 台北2日電

從「我們與惡的距離」電視劇，可以看出身心障礙者因為不被了解，經常成為偏見下的受害者，法扶基金會開辦「身心障礙者訴訟專案」，提供免費律師訴訟代理等服務。

法律扶助基金會今天舉行「身心障礙者訴訟專案」開辦記者會，包括衛福部次長蘇麗瓊、立法委員吳玉琴、王榮璋、台北新生活自立協會總幹事林君潔等人出席。

法扶會執行長周漢威指出，衛福部為踐履身心障礙者權利公約（CRPD）去保障其司法近用權，於去年9月1日起，委託法扶會辦理「身心障礙者法律扶助專案」，初期以電話法律諮詢先行試辦，而在今年12月1日起，則全面開辦全方位的法律扶助，提供律師訴訟代理、書狀撰擬等更多元更周全的服務內容。

周漢威表示，「身心障礙者訴訟專案」的扶助對象，於申請時須出具身心障礙證明或手冊，且資力為法扶會所定資力審查標準1.5倍範圍內者為限，資力以台北巿新台幣2萬9000元為例，1.5倍為4萬3500元，若身心障礙者是收入低於4萬3500元，就可獲得免費律師相關協助。

因此，身心障礙者若因教育權、工作權、考試權、居住權、活動權、人身自由權等權益受到不當侵害時，均可以向法扶會申請法律扶助，可撥打專線412-8518或利用網頁線上預約系統。

林君潔指出，這次專案啟動，給予身心障礙者很大幫助，以自身為例，要出門搭車、就學、就業等，要比一般人花10倍的努力及力氣，過去大眾認為身心障礙者的困境，都是以社福或慈善角度，感謝現在多了一個法扶會提供的平台，維護他們基本人權保障。

衛福部蘇麗瓊

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