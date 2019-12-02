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楊蕙如帶風向手法曝光！下線網軍憑截圖月領1萬元

檢察官指控警察「吃案」？中山分局前所長判無罪

2019-12-02 12:25聯合報 記者王聖藜／即時報導

檢調偵辦台北市警中山分局中山一派出所集體收賄案，指控松山分局前防治組長劉昌祺任所長期間，不舉報色情酒店有未成年人消費、讓酒店免被裁罰，涉嫌圖利罪，台北地院審理，今天判處劉無罪；檢方收判後決定上訴與否。

至於中山一派出所集體收賄案本案，法院也審查終結，前所長林崇成多名官警收賄，依職務收賄罪治罪，相關涉案員警偵查中全部羈押禁見，合議庭本周五接續宣判。

檢方指控，2011年8月10日，中山一派出所臨檢勤責區「曉酒店」，發現有未成年少年在店內消費，轄區里長向警方陳情，劉昌祺將依法應轉送社會局的處罰公文壓下，讓業者不必受罰，檢方偵辦認定他涉圖利罪。

集體貪瀆案緣於原日式「立邦酒店」勾結人蛇集團媒介大陸、東南亞女子來台賣淫，專做日客生意；酒店被法辦後改名為「曉酒店」，繼續重操舊業。

檢調查出，業者每月行賄中山一派出所4萬元現金，三節加碼為8萬元，以換取免遭臨檢、不被取締。

檢方啟動搜索偵查後，有到案官警證稱，歷任所長都有透過「白手套」收賄，除包庇「立邦酒店」、「曉酒店」，也向「星光閃閃」、「夜王酒店」索賄，賄款集中後上繳所長，再向下朋分。

檢察官指控，員警涉案時間集中在2011年至2014年，檢調分批偵辦，案情越滾越大，時任中山分局長因此調職。

收賄臨檢東南亞

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