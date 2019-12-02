親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

重返催淚惡戰！尖沙咀38萬人示威港警強力鎮壓

楊蕙如帶風向手法曝光！下線網軍憑截圖月領1萬元

雙子星弊案 馬商怡保花園代理人通緝到案遭限境

2019-12-02 12:24聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

喧騰一時的台北市政府雙子星開發弊案，最高法院判太極雙星團隊負責人何岳儒判刑1年，另金主程宏道10月、得易科罰金90萬元，全案定讞。當年未到案的馬商怡保花園公司在台代理人黃昆義，昨被依詐欺罪通緝到案，台北地檢署訊後諭令黃限制出境及出海。

判決指出，何岳儒在2008年11月成立賀川公司，多次參與台北市府捷運局主辦的雙子星大樓開發案甄選皆被淘汰，何男2012年2月尋求與太極雙星開發公司的金主程宏道等人合作。

何男聲稱和日商森大廈集團關係密切，何男表示未來如取得雙子星案議約權，將送程男一億元當謝禮，程男同意與何男共組太極雙星團隊，並於2012年4月通過台北市府審查，取得第一順位議約權。

但何男未能於2013年2月21日、履約保證金的最後繳納期限繳清18.9餘億元，隔天被台北市府宣布喪失第一順位議約權。檢調偵辦後，查出何男假藉日商撐腰，還查出程男等人的太極雙星公司其實是空頭公司，將何、程等人起訴。

另，台北市前市議員賴素如被控在台北雙子星案索賄，二審遭判刑9年。最高法院認為，原審未釐清賴素如與白手套如何只靠手勢與微笑就達成行收賄共識，去年1月25日將收賄罪發回高院更審。

至於賴素如另被起訴財產來源不明罪、隱匿寄藏貪污犯罪所得財物罪，一二審皆獲判無罪。最高法院一併駁回檢察官上訴，此部分無罪確定。

北市賴素如收賄

相關新聞

楊蕙如帶風向手法曝光！下線網軍憑截圖月領1萬元

2019-12-02 11:39

檢察官指控警察「吃案」？中山分局前所長判無罪

2019-12-02 12:25

影音公司負責人臉書放演唱會影片 遭張學友跨海提告

2019-12-02 12:24

被發監的台水前董座稱未收到執行傳票 向法院聲請提審

2019-12-02 11:55

高雄氣爆公共藝術詢價結果出爐 尹立嗆將對民代提告

2019-12-02 11:53

原來卡神是綠網軍首領？北檢查出發文帶風向可月領萬元

2019-12-02 11:16

最高法院屢遭詬病 立委：院長如果沒有能力就該換掉

2019-12-02 11:00

拒下車還關車窗夾傷警員手指 法官要肇事女賠錢

2019-12-02 10:33

PTT帳號間接造成蘇啟誠之死 「卡神」楊蕙如涉案遭起訴

2019-12-02 10:11

台水前董事長徐享崑涉貪污被通緝落網 中檢凌晨發監

2019-12-02 09:38

男在公司女廁裝針孔攝影機 偷拍4女如廁346次賠45萬

2019-12-02 07:31

被爆趴趴走…貪汙案遭通緝1年8個多月 徐享崑落網喊冤

2019-12-02 00:56

靠經驗、對指紋 破解冒名頂替

2019-12-01 23:18

男童打翻珍珠奶茶引來殺身禍 母同居男友被判重刑

2019-12-01 20:02

花30萬「搓圓仔湯」 基隆砂子里長遭判3年2個月

2019-12-01 17:34

總統立委大選將近 警政署查獲8件選舉賭盤

2019-12-01 13:18

通緝犯拒檢搶奪警槍逃亡10小時 二審判6年6月

2019-12-01 12:33

對4歲女施菸燙、夾指等酷刑還性凌虐 狠父二審重判12年

2019-12-01 08:40

6度搬垃圾擋主委大門 大樓住戶被判拘役120天

2019-12-01 08:26

火爆妻抓姦踹門強取DNA 老公小三判無罪

2019-12-01 08:21
看更多

熱門文章

PTT帳號間接造成蘇啟誠之死 「卡神」楊蕙如涉案遭起訴

2019-12-02 10:11

遭爆貪汙通緝還趴趴走 前國大代表徐享崑木柵落網

2019-12-01 15:54

中油台北港工程7人落海 3人失去生命跡象

2019-12-01 18:01

楊蕙如帶風向手法曝光！下線網軍憑截圖月領1萬元

2019-12-02 11:39

原來卡神是綠網軍首領？北檢查出發文帶風向可月領萬元

2019-12-02 11:16

開車前做這件事 小心一整年便當錢飛了！

2019-12-02 10:00

啤酒淋頭、甩巴掌逼脫衣 30人KTV集體霸凌少女

2019-12-02 00:37

花30萬「搓圓仔湯」 基隆砂子里長遭判3年2個月

2019-12-01 17:34

發票明細有陷阱 她打開載具才發現虧大了

2019-12-02 10:38

他拍下「車尾掛雞蛋」問用途 網揭密是神聖儀式

2019-12-02 09:10

男童打翻珍珠奶茶引來殺身禍 母同居男友被判重刑

2019-12-01 20:02

到新北市海域垂釣 不穿著救生衣防滑鞋罰款3萬起跳

2019-12-01 16:56

薑母鴨店都不賣飯？ 幕後真相超讓人吃驚

2019-12-02 10:47

藍寶堅尼失控撞護欄 疑精神不濟釀禍

2019-12-01 15:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top