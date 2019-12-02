雙子星弊案 馬商怡保花園代理人通緝到案遭限境

2019-12-02 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



喧騰一時的台北市政府雙子星開發弊案，最高法院判太極雙星團隊負責人何岳儒判刑1年，另金主程宏道10月、得易科罰金90萬元，全案定讞。當年未到案的馬商怡保花園公司在台代理人黃昆義，昨被依詐欺罪通緝到案，台北地檢署訊後諭令黃限制出境及出海。

判決指出，何岳儒在2008年11月成立賀川公司，多次參與台北市府捷運局主辦的雙子星大樓開發案甄選皆被淘汰，何男2012年2月尋求與太極雙星開發公司的金主程宏道等人合作。

何男聲稱和日商森大廈集團關係密切，何男表示未來如取得雙子星案議約權，將送程男一億元當謝禮，程男同意與何男共組太極雙星團隊，並於2012年4月通過台北市府審查，取得第一順位議約權。

但何男未能於2013年2月21日、履約保證金的最後繳納期限繳清18.9餘億元，隔天被台北市府宣布喪失第一順位議約權。檢調偵辦後，查出何男假藉日商撐腰，還查出程男等人的太極雙星公司其實是空頭公司，將何、程等人起訴。

另，台北市前市議員賴素如被控在台北雙子星案索賄，二審遭判刑9年。最高法院認為，原審未釐清賴素如與白手套如何只靠手勢與微笑就達成行收賄共識，去年1月25日將收賄罪發回高院更審。

至於賴素如另被起訴財產來源不明罪、隱匿寄藏貪污犯罪所得財物罪，一二審皆獲判無罪。最高法院一併駁回檢察官上訴，此部分無罪確定。