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楊蕙如帶風向手法曝光！下線網軍憑截圖月領1萬元

影音公司負責人臉書放演唱會影片 遭張學友跨海提告

2019-12-02 12:24聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

悅琪影音公司曾與香港藝人「歌神」張學友簽約演唱會舞台設計等保密條款，但今年在台舉辦演唱會後，悅琪公司黃姓負責人卻在臉書貼出舞台設計、活動照片、兩段竊錄的演唱會內容，挨告違反著作權法、妨害秘密等罪。台北地檢署調查後認為罪證不足，今給予公司法人及黃女不起訴處分。

張學友名氣享譽國際，在華語地區享有「歌神」美譽。他除在音樂發展，也跨足電影演出，多次獲香港電影金像獎、台灣電影金馬獎的最佳男主角和最佳男配角提名。

張學友指控，他今年舉辦《學友‧經典世界巡迴演唱會》台灣場。事前與琪悅公司簽約，由琪悅負責舞台設計並採用德國Movecat舞台上吊車系統。

他表示，雙方有簽署保密條款，但事後黃姓女負責人卻在臉書貼出今年2月20日、25日在台北、高雄場舞台設計、活動照片、兩段竊錄的《祝福》、《餓狼傳說》歌曲演唱片段。

張學友透過律師跨海提告黃女及公司違反保密條款，涉違反著作權法重製罪、刑法妨害秘密罪等罪。據了解，黃女辯稱當時許多聽眾都拍攝演唱會，事後有人將影片上傳至網路，她只是擷取別人拍的影片，並無侵犯著作權、妨害秘密主觀犯意。

檢方認為，雖雙方簽署保密條款，但舞台設計與活動照片不屬於商業秘密；勘驗兩段竊錄演唱內容，均是自觀眾席上拍攝，畫面既不精緻也夠不清楚，片長各1分鐘38秒、1分鐘餘，因此依罪證不足，今給予不起訴處分。

張學友(右)張學友跨海提告，台北地檢署調查後不起訴。圖／台視提供
張學友(右)張學友跨海提告，台北地檢署調查後不起訴。圖／台視提供
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