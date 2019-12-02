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楊蕙如帶風向手法曝光！下線網軍憑截圖月領1萬元

被發監的台水前董座稱未收到執行傳票 向法院聲請提審

2019-12-02 11:55聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

台灣自來水公司前董事長徐享崑因收賄500萬元，被判刑8年定讞，卻未入獄服刑，被台中地檢署發布通緝，昨在北部落網，昨晚被警方解送中檢歸案，由中檢發監處理，而徐享崑到案後，強調他未收到執行傳票，也不知被通緝，徐昨晚向台中地院聲請提審，今天中午由法官審核是否核發提審票。

徐享崑在擔任自來水公司董事長期間， 於14年前接受金棠科技公司老闆葉信村及協理黃百祿邀宴，收受葉交付的500萬賄款，葉要求讓兩度測試運轉不合格的「拷潭及翁公園淨水場設備工程」給予再測試的機會，結果在第三次測試運轉成功，經檢方起訴，法院於2017年10月19日將他判刑8年定讞。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，徐享崑被判刑確定後，多次申請暫緩執行，中檢2017年11月24日寄執行傳票至苗栗公館徐在訴訟中所留的戶籍地，由徐的弟弟領執行傳票，送達程序有效；中檢要徐享崑於同年12月6日上午報到，但徐未報到，當天下午，中檢囑託苗檢發拘票代為執行，因拘提不到， 中檢去年3月12日對徐享崑發布通緝。

被通緝的徐享崑昨在北部地區，被苗栗警方查獲，昨晚9時解送台中地檢署歸案，徐享崑表示未收到執行傳票，也不知被通緝，透過檢方向台中地院聲請提審，而執行科檢察官漏夜調卷，認定整個執行過程無誤，今天凌晨發監處理。

台中地院行政庭長林源森表示「人民被法院以外的任何機關逮捕、拘禁時，其本人或他人得向逮捕、拘地的地方法院聲請提款」，受聲請法院，於繫屬後24小時內，應向逮捕拘禁機關發提審票，至中午由法官審核是否要核發提審票。

台灣自來水公司前董事長徐享崑因貪污被判刑8年定讞，卻未入獄服刑，被台中地檢署發布...
台灣自來水公司前董事長徐享崑因貪污被判刑8年定讞，卻未入獄服刑，被台中地檢署發布通緝，昨在北部落網，被解送中檢後，強調他未收到執行傳票，也不知被通緝，徐昨晚向台中地院聲請提審，今天中午由法官審核是否核發提審票。圖／本報資料照
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通緝檢察官收賄

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