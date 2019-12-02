高雄氣爆公共藝術詢價結果出爐 尹立嗆將對民代提告

2019-12-02 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄即時報導



高雄氣爆紀念裝置藝術遭議員質疑工程經費過高，要求高雄市工務局委託公會詢價，今天下午3點將公布報告。前文化局長尹立上午在律師孫少輔及民進黨議員高閔琳、簡煥宗陪同下開記者會，指該報告能詢價的項目金額只佔3成，其餘「無法比較、無法推估」。「詢價反被打臉，如再公開抹黑，我將提告妨害名譽捍衛清白」。

針對尹立言論，議員陳麗娜將在下午2點舉行「廻避採購法的天價裝置藝術-731氣爆小組」記者會回應。

尹立表示，議長許崑源、國民黨議員陳麗娜對前市府團隊執行的高雄氣爆紀念裝置藝術進行兩大抹黑，不但誇大工程款金額，將2102萬元的工程經費誇大1.7倍，講成總經費3600萬元，又公開說有工程單位指稱只要5、6百萬元就有利潤，意圖誤導民眾對於該工程觀感。

尹立說，陳麗娜組成議會調查小組並擔任召集人，成員卻一個在野黨也沒有。「公共藝術沒有在事後鑑價的」，6月20日4公會代表及3學者專家都反對鑑價，陳卻堅持要鑑價，最後市府工務局被迫自掏腰包委託公會，將鑑價改為詢價，但結論是「無法比較、無法推估」。

「為抹黑一個得獎的公共藝術，先射箭再畫靶? 」尹立表示，氣爆裝置藝術依採購法執行，也經善款委員會同意，並不是他一人就能決策，該份詢價報告結論清楚揭示，能夠詢價的項目金額只佔3成，即便可詢價項目認為工程造價較高，也只占總工程百分之9，內容相對粗糙，更沒只須5、6百萬元即可完成工程的證據。

尹立說，民代以言論免責權，在議場內抹黑文化局團隊，市府不挺身捍衛，卻要由他這個前任文化局長出面澄清，現在詢價結論出爐，抹黑反被打臉，他要求民代應向文化局公務員及藝術家道歉，如再有對外詆毀氣爆裝置藝術的言論，他將委請律師提告，捍衛清白。