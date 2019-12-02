楊蕙如帶風向手法曝光！下線網軍憑截圖月領1萬元

2019-12-02 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



「卡神」楊蕙如。 本報系資料照／記者高彬原攝影 分享 facebook 去年日本關西機場颱風關閉，有網友利用PTT散播台灣旅客靠中國駐日使館脫困假消息，指責我國駐外人員態度差，又有網友以「idcc」帳號為駐日代表謝長廷辯駁，並將矛頭指向大阪辦事處，不久後，駐大阪辦事處處長蘇啟誠自殺。台北地檢署查出「卡神」楊蕙如是綠營網軍首領，指示下線蔡福明等人在LINE群組及PTT上發文帶風向，批評藍營，支持蔡政府及綠營，楊女每月透過下線蔡男給發文網軍1萬元。

檢警偵辦涉案的PO文網友「idcc」帳號，鎖定「卡神」楊蕙如，而楊蕙如的蔡姓友人自承涉案，北檢今侮辱公署罪起訴楊女、蔡等2人。

檢方查出，楊蕙如透過LINE群組「高雄組」，指示下線包含蔡福明、LINE暱稱「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人，在PTT等社群媒體上發文、支持、批評特定文章，或增加留言以提高文章能見度。

蔡福明、LINE暱稱「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人再透過LINE群組「反統義勇軍」、「福-特別小組」，指示群組內之人依楊蕙如指示對特定文章為支持、批評或提高能見度。

之後群組內的網軍再將其留言截圖給蔡、「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人作證明。楊蕙如再透過蔡男、「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人發放網軍每人每月新台幣1萬元許薪水，藉由這種方式，將其欲表達的意思推波助瀾、從網路迅速散布，影響並帶領輿論風向。