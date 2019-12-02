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最高法院屢遭詬病 立委：院長如果沒有能力就該換掉

2019-12-02 11:00聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

立法院司法及法制委員會今審理刑事訴訟法修法，但包括立委洪慈庸、鍾孔炤等人都提及司法信賴度的問題，甚至質疑司法院和法務部之間的橫向聯繫不足。立委洪慈庸話鋒一轉，認為民眾關心司法品質、效率，但最高法院分案的問題疏失造成不公，還遭監察院點名違失，要求司法院督促改善並對院長鄭玉山進行職務監督，影響司法信賴。

召委段宜康公開表示，最高法院院長鄭玉山是特任官，「他為什麼還會在這個位子上面？」，如果沒有能力，他做不到(改革)就應該換掉，去換更有德望之人、更有能力的人，如果許不處理，許應負起全部的責任。林輝煌表示，將把這番話傳遞給許宗力。

洪慈庸表示，民眾關心裁判品質、司法效率，但最高法院分案的疏失造成不公，影響司法信賴，認為分案公平性、隨機是信任的關卡，如調查出來「有錯」，要趕快改，不要不認錯。

司法院秘書長林輝煌表示，最高法院的分案爭議司法院仍在調查中，其中調查結果關於法定法官原則與監院結論是否一致，監院報告兩個月內將回覆。

洪慈庸詢問最高法院採限量分案，但每個法官每個月會分多少件？林回答「精確數字不明」，應該有十多件，現正調整中。洪慈庸認為最高院的案件較為複雜，不適合和一、二審比較數量，但民眾的刑、民事訴訟案件竟有85%、86%還沒分案，究竟要多久才能分案？而案子是先進來就先分、還是有其他的規則？民眾不知道為什麼沒有分？

洪慈庸說，一個案子進到最高法院，要3年才能終結，民眾可以接受這麼長的等待時間嗎？她說，大家都知道司法體系是很保守的一環，任何的變動都需要非常多的時間或討論，但「3年」民眾實在沒有耐心，有無立即可能的改善方法？還是法官就是要慢慢審、仔細審，「等3年以上都沒有關係」？

林輝煌表示，就司法院的立場，就是提供法官輔助人力、放寬辦案期間，但也要注意法官過勞的狀況。

立委管碧玲感嘆，最高法院分案時間這麼長，訴訟到了最後關頭還要等這麼長的時間，「民怨很深」，但這真的只是人民主觀的感受嗎？她認為秘書長的回答令人感覺到疏離，況且還提到要關心「法官有沒有過勞、放寬辦案期間」，這完全與民怨背道而馳，人民沒有看到司改的重大的成果。管碧玲叮嚀，司法院不要讓人民感受保守、封閉，這樣的印象是點點滴滴疊造出來的。

林輝煌解釋，最高法院要廢除限量分案，需要時間、人力，就司法院來說，在法官自治大前提下，能做的是補足法官和輔助人力，案子分出來要有一定的期限辦完，如此就要避免過勞，不是說不體會人民的感受。

立委鄭運鵬則提到台水前董事長徐享崑涉貪汙通緝落網，他質疑很明顯有線索，「上星期的事、這禮拜就能抓到」， 質疑外界不信任司法。立委黃國昌也批評苗栗的檢、警究竟出了什麼問題？為何可以如此推卸責任？

立委洪慈庸表示，民眾關心裁判品質、司法效率，但最高法院分案的疏失造成不公，影響司...
立委洪慈庸表示，民眾關心裁判品質、司法效率，但最高法院分案的疏失造成不公，影響司法信賴，認為分案公平性、隨機是信任的關卡，如調查出來「有錯」，要趕快改，不要不認錯。記者王宏舜／攝影
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司法院洪慈庸過勞

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