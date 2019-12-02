拒下車還關車窗夾傷警員手指 法官要肇事女賠錢

2019-12-02 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



蔡姓女子開車發生事故卻拒絕下車讓警察查明身分，還二度升起車窗夾傷劉姓警員的手掌和手臂，被依妨害公務等罪判刑3月確定；民事部分，劉員求償10萬元，台北地方法院判蔡女應賠償6萬元，可上訴。

劉員提告主張，蔡女2017年7月14日下午開車擦撞機車，他到場處理事故，要求蔡女出示駕照、行照以便查明身分，但蔡女拒絕且明知他的左手放在駕駛座窗框，竟故意升起車窗夾住他的左手掌，他當下無法抽離。

劉員和其他在場員警不斷要求蔡女搖下車窗，但蔡女僅搖下車窗不到一秒，又把車窗升起，再次夾住他的左前臂，最後其他員警打開後車門，從車內把門鎖打開並搖下車窗，他才得以脫困，事後他去驗傷提告，要求蔡女賠償10萬元精神慰撫金。

蔡女抗辯，她否認故意施暴讓劉員受傷，認為依現場錄影畫面，她關上車窗的瞬間，是劉員把手伸入車窗；另依醫師診斷明細，劉員活動自如，手部也沒有變形、腫脹，認為劉員主張沒有理由。