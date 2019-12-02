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PTT帳號間接造成蘇啟誠之死 「卡神」楊蕙如涉案遭起訴

PTT帳號間接造成蘇啟誠之死 「卡神」楊蕙如涉案遭起訴

2019-12-02 10:11聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

去年日本關西機場颱風關閉，有網友利用PTT散播台灣旅客靠中國駐日使館脫困假消息，指責我國駐外人員態度差，又有網友以「idcc」帳號為駐日代表謝長廷辯駁，並將矛頭指向大阪辦事處，不久後，駐大阪辦事處處長蘇啟誠自殺。檢警偵辦涉案的PO文網友「idcc」帳號，鎖定「卡神」楊蕙如，而楊蕙如的蔡姓友人自承涉案，台北地檢署今侮辱公署罪起訴楊女、蔡等2人。

台北市刑警大隊科偵隊受理偵辦後，經一路追蹤，首先查出帳號「slow」是「卡神」楊蕙如，且與「idcc」帳號IP位址相同，一度鎖定楊蕙如涉案，於是發出傳喚通知書要求到案說明。

檢警認為，由於楊蕙如接受警方訊問時，承認是將手機「熱點」分享給對方上網發文，檢警分析研判，楊蕙如是否才是「真正的發文者」？而蔡男只是「頂替者」？有必要深入查證。

檢警調查，「idcc」帳號間接造成外交官之死，當時有網友質疑謝長廷做不好，沒多久暱稱「idcc」的網友貼文，指謝長廷根本管不了大阪辦事處，還罵大阪辦事處黨國餘孽、爛到該死，整起事件應由大阪辦事處負責。

警訊中，楊蕙如辯稱她是與友人在聚會中，因蔡姓友人沒有網路，她才開手機的「熱點」分享，她否認自己就是「idcc」。警方隨後傳訊蔡男到案，對方承認是他發文，與楊蕙如無關。

不過，因為警方並未查扣兩人使用的手機作查證，因此檢方指示依侮辱公署罪將蔡男函送法辦，楊蕙如則以關係人身分一併隨案函送。北檢調查後，認為楊女與蔡為共犯，今一併起訴。

楊蕙如涉案遭起訴。圖/本報資料照
楊蕙如涉案遭起訴。圖/本報資料照
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蘇啟誠謝長廷

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