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台水前董事長徐享崑涉貪污被通緝落網 中檢凌晨發監

2019-12-02 09:38聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

徐享崑(左二)11月下旬與大陸企業人士參訪公館農會。圖／擷自韓鴻恩臉書
徐享崑(左二)11月下旬與大陸企業人士參訪公館農會。圖／擷自韓鴻恩臉書
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台灣自來水公司前董事長徐享崑涉貪污弊案，14年前收受金棠科技公司老闆葉信村賄款500萬元，被判刑8年定讞，卻未入監服刑，去年3月被台中地檢署發布通緝，昨被苗栗警方在新北市中和地區查獲，昨晚解送台中地檢署歸案，執行科檢察官今天凌晨將徐享崑發監。

台中地檢署副發言人主任檢察官劉志文表示，徐享崑先前擔任前經濟部水資源局長、國民大會代表、及國際灌溉排水協會中華民國國家委員會主席，於民國88年及89年間，分別參加在西班牙及荷蘭，所舉行的國際灌排年會及水資源論壇部長級會議。

兩次出國費用皆由國際灌排協會支付， 但徐享崑明知出國旅費已由國際灌排協會支付，不得重複再向國民大會請領，他分別向國民大會詐領差旅費24萬餘元，被依貪污罪判刑7年2定確定，這一部分已服完刑。

此外，徐享崑在擔任自來水公司董事長期間， 於14年前接受金棠科技公司老闆葉信村及協理黃百祿邀宴，收受葉交付的500萬賄款，葉要求讓兩度測試運轉不合格的「拷潭及翁公園淨水場設備工程」給予再測試的機會，結果在第三次測試運轉成功，徐享崑被判刑8年定讞。

中檢表示，徐享崑收賄500萬元，於2017年10月19日判刑8年定讞，與前案被判刑7年2月，去年1月16日合併定刑為15年，其中徐已服刑7年2月，尚須再服刑7年10月。因徐未到案執行，台中地檢署執行科於去年3月12日對徐發布通緝。

苗栗警方昨天循線在北部新北市中和區查獲徐享崑，昨晚將他解送台中地檢署歸案，執行科檢察官確認身分後，今天凌晨將徐發監執行。

台灣省自來水公司前董事長徐享崑（中）涉兩件貪汙案，苗栗警察分局專案小組昨天逮捕他...
台灣省自來水公司前董事長徐享崑（中）涉兩件貪汙案，苗栗警察分局專案小組昨天逮捕他。 記者范榮達／攝影
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