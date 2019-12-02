男在公司女廁裝針孔攝影機 偷拍4女如廁346次賠45萬

2019-12-02 07:31 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



室內設計公司林姓員工，在女廁內裝設針孔攝影機，竊錄黃女、郭女、楊女、小芬等4女如廁畫面，時間長達1年，共竊錄被害女子346次，刑事部分依妨害秘密罪將林判刑6月，得易科罰金。其中楊女先與林調解成立，撤回告訴，另外3女請求民事損害賠償，台中地院判決林賠償3女各15萬元。

法官查出，林男未經被害人同意，竊錄被害人極其隱私如廁行為過程，對隱私權侵害自屬重大。從而，被害3女依侵權行為的法律關係，請求林男賠償非財產上的損害，即屬有據。

法官審酌，林男與被害3女本有相識，竟經林男私自竊錄如廁過程，且時間長達1年以上，次數多達數十次，對被害人造成的侵害程度，實屬不輕。但考量並無事證顯示林男將竊錄內容公開或散布或流出，對被害人造成的精神上傷害並未擴大，判決林男賠償3女各15萬為適當。

判決書指出，26歲林男原任職室內設計有限公司，黃女、郭女、楊女、「小芬」等人，則是該公司及同址築師事務所的女員工。林男從2017年9月7日至2018年7月30日止，在女廁內位於馬桶前方門板面紙盒下，裝設針孔攝影機，並將攝影鏡頭對準馬桶後開啟錄影功能，竊錄黃女等人如廁之非公開活動及身體隱私部位，並將竊錄影先暫時儲存於記憶卡內。