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質詢砂石議事錄曝光 韓國瑜岳父：他看我賺也要選立委

男童打翻珍珠奶茶引來殺身禍 母同居男友被判重刑

2019-12-01 20:02聯合報 記者白錫鏗／即時報導

3歲8個月大的男童小雄（化名），兩年前打翻珍珠奶茶及進屋不脫鞋，遭媽媽小芬同居的許姓男友以不詳方式致頭部重創，經急救多日仍因傷勢嚴重死亡，許男否認犯行，但法官不採信，一、二審依家庭暴力防治法的傷害致死罪將許男判刑7年6月。可上訴三審。

判決書指出，許男與小芬（化名）為同居男女朋友，小雄是小芬與前夫所生的兒子。2017年4月22日晚間，許男因小雄不服管教，一時氣憤，以拖鞋、徒手毆打小雄的臀部，致小雄受有左臀瘀傷、右臀瘀等傷害。

同年7月1日凌晨，許男受小芬委託照顧小雄，而與小雄同睡一床，他明知小雄有半夜起床尿尿習慣，惟無法自行開燈，且因許男體型高大及有加高床鋪，床緣距地面高度約80至90公分，年幼的小雄如於黑暗中下床，有跌落地板的危險，竟疏未注意防範措施，致小雄於黑暗中越過許男身體下床尿尿時，自床緣掉落並撞擊地板，受有額頭挫傷、右手遠端肱骨骨折傷害。

2017年8月2日下午，因小雄自車上下車時，不慎打翻放在副駕駛座腳踏墊上的 珍珠奶茶，進屋內時未脫鞋，竟一時情緒失控，在小雄頸部未有支撐情形下，以不詳方式使小雄腦部受有猛力的減加速衝擊，致小雄受有硬腦膜下出血之傷害，並當場昏迷。

經許男緊急聯絡小芬，將小雄送至中國醫藥大學附設醫院急救，同年月21日再轉院至台中榮民總醫院，延至同年月23日，仍因顱內出血、腦損傷，致中樞神經性休克併多器官衰竭而死亡。

合議庭審酌，許男與小芬為同居人關係，小芬因工作繁忙，常將小雄交付他照顧，他竟未妥適照料，不顧小雄年幼，動輒暴力毆打小雄，而年幼的小雄無力反抗，身心受重創；期間家暴中心志工即多次接獲小雄受虐通報，雖許男與小芬曾共同接受安全計畫書並接受志工處遇，顯示許男尚有配合改善意願，但並未能確實履行，因一己情緒失當，導致小雄死亡慘劇，予以判刑。

3歲8個月大的男童小雄，打翻珍珠奶茶及進屋不脫鞋，遭媽媽小芬同居的許姓男友以不詳...
3歲8個月大的男童小雄，打翻珍珠奶茶及進屋不脫鞋，遭媽媽小芬同居的許姓男友以不詳方式致頭部重創，經急救多日仍因傷勢嚴重死亡，許男否認犯行，但法官不採信，一、二審依家庭暴力防治法的傷害致死罪將許男判刑7年6月。可上訴三審。圖／本報資料照
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珍珠奶茶器官

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