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中油台北港工程7人落海 3人失去生命跡象

花30萬「搓圓仔湯」 基隆砂子里長遭判3年2個月

2019-12-01 17:34聯合報 記者吳淑君／即時報導

基隆市中正區砂子里里長曾秀菁，去年第一次參選，涉嫌現金綁樁，基隆地檢署掌握相關事證，選前依違反公職人員選舉罷免法起訴，但她仍以第一高票當選，檢方依法提起當選無效之訴。基隆地院日前審理終結，依違反選罷法判她4年多。曾秀菁表示，她要上訴。

檢方指出，曾女去年3月間，得知同選區的陳某也有意參選，竟與丈夫商量，透過友人邀陳某至基隆市「阿忠師海產店」商談，表明願意以金錢換取陳某放棄參選，當下陳某並未明確回應。隔月，曾女與其丈夫再透過不知情的何姓友人，將30萬現金轉交給陳某，陳某收款後，同意放棄參選。

曾女以金錢說服陳姓對手放棄參選後，5月間，假藉舉辦基隆市某展望關懷協會第1次會員大會名義，透過張女、林男廣邀具有投票權的選民，一同在「阿忠師海產店」餐敘，餐費由曾女全額支付，受邀出席的選民均免付600元的餐費。據檢方掌握，席間曾女還到場拜票，尋求選民支持。

案經基隆地檢署承辦檢察官指揮基隆市警察局第二分局、法務部調查局基隆市調查站傳喚相關證人，並調閱相關單據，認為曾女及其丈夫行賄犯罪事實明確，兩人同為共同正犯，遭依違反公職人員選舉罷免法起訴。

但曾女仍以該里第一高票1415票當選，經基隆市選舉委員會公告當選該里里長，基隆地檢署承辦檢察官依公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款規定，向基隆地方法院提起當選無效之訴。

基隆地院日前審理終結，依違反選罷法判處曾秀菁4年多，暫停公職，仍可上訴。基隆市政府民政處表示，等收到法院判決書，再研議如何處理。

基隆市中正區砂子里里長曾秀菁，涉嫌現金綁樁，基隆地院日前審理終結，依違反選罷法判...
基隆市中正區砂子里里長曾秀菁，涉嫌現金綁樁，基隆地院日前審理終結，依違反選罷法判處曾秀菁3年2個月。圖／翻攝曾秀菁臉書
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基隆當選無效

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