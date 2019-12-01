幼時遭他猥褻 高中女生見鄰居阿伯出現割腕自殘

2019-12-01 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



高雄一名高中女學生指控鄰居歐姓阿伯在她國小時要求「坐腿上」，還將手伸進她內褲撫摸下體，後來歐搬離高雄，不料去年女學生又在住家附近看見歐，令她心情低落割腕才吐露隱忍多年的陰影。高雄地院審理時，歐認罪並支付20萬和解，仍遭依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判3年2月徒刑，可上訴。

判決指出，2010、2011年間女學生還在就讀國小時，有次與鄰居小孩一起到當時約66歲歐姓男子住處地下室遊玩。歐趁其他小孩離去時叫住她，要求來坐大腿上，開始撫摸她手腳、伸進內褲摸下體約10分鐘，結束後還塞零錢要求不能聲張。

受驚嚇的女學生一直把此事埋藏心中，且之後歐姓阿伯曾搬到嘉義居住，直到去年4月間，她在住家附近看到搬回高雄的歐，回憶起此事，導致心情低落割腕自殘，學校輔導老師詢問下，趕緊通報警方。

女學生出庭淚訴，當時她的同伴先上樓、她走在最後，歐叫住她，剛開始是聊天，後來叫她坐在他大腿上，歐就開始毛手毛腳，「剛開始稍微碰一下四肢，然後越講越往下摸，就伸進內褲裡面摸我的下體」，她當時心裡害怕不知怎辦。

歐姓男子到案後承認有此事，當庭向女學生致歉「一時糊塗才做這種事情，不好意思」；但合議庭認為當時女學生屬他控制範圍內，難以反抗，明顯已犯強制猥褻罪。

歐審理期間雖賠償20萬達成和解，合議庭認為他比女學生年長50幾歲，猥褻行為沒有任何值得情堪憫恕的情況，判3年2月徒刑。

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