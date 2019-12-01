總統立委大選將近 警政署查獲8件選舉賭盤

2019-12-01 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／即時報導



警政署指出，每次到了選舉時，民間就會出現選舉賭盤的傳聞，為維護選舉治安，並剷除選舉賭盤盤口，警政署從今年6月份起已動員各警察機關發動3次全國同步查緝賭博專案行動，共查獲賭博案1748件4171人，查扣新台幣4795萬7165元。

警政署說，為因應這次選舉境外勢力介入或假訊息等可能與選舉賭盤產生結合，衍生影響選舉效應，警方已要求各警察機關從「簽注管道」、「人流關係」、「金流來源」、「查扣簽注工具」及「扣押簽注金與犯罪所得」等重點著手，務必徹底剪除選舉賭盤。

警方目前的查辦作為，包括： 一、不管傳統六合彩或賭博網站等各類簽注管道，都是警察機關加強注蒐對象，並將發動密集掃蕩行動。 二、查獲案件簽注者與盤口等脈絡關係，除直線清查外，不同案件會作交集，以查出區域大盤及更高層盤商。 三、賭盤簽注金的流向，有關帳戶都會深入清查源頭，釐清有無境外資金介入。 四、對於手機、電腦等簽注工具將扣案解析，擴大發掘犯罪事證。 五、查獲案件的簽賭資金都將依法移送管轄地檢署，強化扣押犯罪所得。

警政署強調，目前各警察機關所查獲8件選舉賭盤將逐案以這5項查緝重點向上溯源、向下刨根。