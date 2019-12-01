通緝犯拒檢搶奪警槍逃亡10小時 二審判6年6月

2019-12-01 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／即時報導



楊姓男子去年6月間，因擔心性侵通緝身分被台南市巡邏警員發現，涉嫌先假意配合接受盤檢，趁機和警員爆發扭打，搶走潘姓警員警用手槍後逃逸10小時落網，台南高分院依楊違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，判處徒刑6年6月，併科罰10萬元，全案可上訴。

去年6月17日清晨5點55分，楊姓男子（37歲）駕車到台南市北區武聖路早餐店買早餐，潘和吳姓警員巡邏經過，發現楊涉及性侵案件被判刑5月確定未到案執行，遭台南地檢署通緝，警員上前示意盤查，楊一度逃跑，潘對空開1槍後大喊「不要跑！」

雙方追到早餐店斜對面的1家全家超商店前，楊先假意喊投降，向警員表示會配合，但接著與潘爆發扭打，扭打過程中，潘插在槍套的警用手槍遭楊搶走。

楊跑進武聖路151巷弄內，再躲進1棟大樓頂樓內，員警事後發現，動員轄區警力封鎖現場，進入大樓搜索，在楊逃逸約10小時後將他逮捕到案，法辦、起訴。楊表示，他和警察發生扭打、搶奪持有警用手槍子彈、喝令警察不要再追，但矢口否認有何意圖供妨害公務而搶奪警用槍彈，供稱他是害怕警察對空鳴槍後會對他開槍，他搶奪槍彈的目的不是供己犯罪。