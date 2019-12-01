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6度搬垃圾擋主委大門 大樓住戶被判拘役120天

2019-12-01 08:26聯合報 記者黃宣翰／即時報導

台南市東區某公寓大樓周姓男住戶，不滿管委會蔡姓主委要求他將置於8樓逃生門前冷氣室外機移除後，周從去年1月至4月，6次將鋼瓶、鋁窗架等廢棄物品，搬到蔡住處門口，涉嫌阻擋蔡自由進出家門。台南地院依周違反強制罪，判處周拘役120天，得易科罰金，可上訴。

判決說，周為居住在東區公寓大樓7樓住戶，蔡為管理委員會主委，雙方素來就大樓公共空間使用問題有嫌隙，周因不滿管理委員會決議結果，認為蔡主委處理不公，分別從去年1月26日至4月13日，6次搬運鋼瓶、清掃用具、鋁窗架、水桶、施工木梯等物品，放置於6樓蔡住處門口前，蔡多次在場制止仍不聽勸阻，蔡提告法辦、起訴。

周供稱，他的動機不是要妨害任何人進出，只是將東西返還蔡請他處理好。周的律師辯護說，2014年10月間大樓管理委員會曾開會，要求住戶不得將私人物品占用在梯廳和各樓層安全逃生出口處，2015年間管理委員會又要求周將冷氣室外機從8樓移除，但管理委員會對於其他住戶放置公共空間物品卻未要求移除，周認為蔡主委有雙重標準，希望蔡委能將住戶放置於公共空間物品移除，才將物品置蔡家門口。

法官傳喚女鄰居調查，她證稱，周搬的有些東西會故意卡在蔡門手把內，讓東西卡住，讓門不好開，周 會故意擺一個角度讓門不好開。

至於周及律師供稱，周的動機僅是為要請蔡公平處理公共區域廢棄物，主觀上並無要妨害任何人進出意思，法官認為是事後卸責推諉之詞，難以採信，認定周違反強制罪，依法量刑。

周姓大樓住戶6度將廢棄物搬到蔡姓主委門前6次，台南地院法官依違反強制罪，判周拘役...
周姓大樓住戶6度將廢棄物搬到蔡姓主委門前6次，台南地院法官依違反強制罪，判周拘役120天。圖/本報資料照片
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東區廢棄物

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