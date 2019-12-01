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火爆妻抓姦踹門強取DNA 老公小三判無罪

2019-12-01 08:21聯合報 記者白錫鏗／台中報導侮

女子小蘋懷疑丈夫阿東與小芬有染，3年前未會同警方，即與哥哥、嫂子以及徵信員前往摩鐵抓姦，由徵信員以腳踹壞房門，她強行拉開棉被，由徵信員拍攝丈夫及小三赤裸身體製成影片，並採到衛生紙團及浴巾，結果小蘋一審被依妨害秘密竊錄罪判處拘役20日，哥哥嫂子及徵信員侵入住宅各被判處拘役7日。而衛生紙團雖檢驗出阿東及小芬的DNA，但二審認定是違法取證，且兩人性器並未接合，判決兩人無罪，不得上訴。

判決書指出，小蘋（化名）因懷疑丈夫阿東（化名）與小芬（化名）通姦，遂委託徵信員進行調查，小蘋於2016年10月30上午， 獲知獲知阿東及小芬進入彰化縣安麗都汽車旅館之305號房後，遂請哥哥及嫂嫂陪同，並與數名徵信員前往摩鐵。

小蘋為取得通姦的證據，未經阿東、小芬同意，由徵信員以腳踹壞305號房喇叭鎖，將該房門打開，徵信員留在門外，其餘則擅自侵入房間內。小蘋嗣目睹阿東與小芬一同躺在床上，且僅以棉被裹住赤裸身軀時，由她強行拉開阿東及小芬身上棉被，迫使兩人受眾人檢視，再由徵信員工持攝影器具，攝錄兩人全身赤裸身體隱私部位，錄製成影片，並找到2個衛生紙團及2條浴巾。

經小蘋與阿東互控，一審依妨害秘密竊錄罪將小蘋判處拘役20日，她的哥哥嫂子及徵信員依侵入住宅罪各被判處拘役7日。而衛生紙團雖檢驗出阿東及小芬的DNA，但一審認定是違法取證，且兩人性器並未接合，判決兩人無罪。經小蘋上訴二審。

台中高分院查出，扣案使用過的衛生紙團是小蘋等人未依法律規定，也未經阿東及小芬同意情況下侵入住宅而取得；而蒐證光碟是在警方未到場時，在未經阿東及小芬同意情況下，以錄影方式強錄二人非公開活動，本案證物蒐證光碟與使用過衛生紙團乃私人不法取得。

此外，阿東及小芬均身體赤裸且蓋同一條棉被，兩人辯稱阿東請小芬幫他按摩，洗澡後才沒有穿衣服，否認發生性關係，兩人所辯雖不合理，然無論兩人是否長期交往曖昧、過從甚密，也無論二人辯解是否

合理，既查無性器官接合行為，也無其他積極證據證明犯行，所以判決兩人無罪。

女子小蘋懷疑丈夫阿東與小芬有染，即與哥哥、嫂子以及徵信員前往摩鐵抓姦，以腳踹壞房...
女子小蘋懷疑丈夫阿東與小芬有染，即與哥哥、嫂子以及徵信員前往摩鐵抓姦，以腳踹壞房門，拍攝丈夫及小三赤裸身體製成影片，並採到衛生紙團，結果小蘋被依妨害秘密罪判處拘役20日。而衛生紙團雖檢驗出阿東及小芬的DNA，但二審認定是違法取證，判決阿東及小芬無罪。圖／本報資料照
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衛生紙摩鐵DNA

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