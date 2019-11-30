竊電挖5.41枚比特幣 判6個月沒收217萬追償6500萬

2019-11-30 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／即時報導



嘉義縣警方去年在東石鄉查獲竊電，現場起出挖礦設備、大量電源供應器等。 本報資料照 分享 facebook

嘉義縣東石鄉張姓男子去年被查獲竊電，日前被法院一審判處有期徒刑6個月，並沒收竊電所得217萬餘元，但竊電機台設備，及挖到的5.41枚比特幣仍歸張所有；台電嘉義營業所表示，本案涉及黃姓、張姓男子等人，自106年起長期、大量竊電，台電損失慘重，除刑事告訴也會提民事求償6500萬元。

嘉義地方法院判決書指出，張男自民國107年5月間，利用其子所有，位在嘉義縣東石鄉的鐵皮屋倉庫，架設挖礦機等設備，從事比特幣的挖礦，因為挖礦機必須24小時運轉耗費大量電能，張男為了節省電費支出，私自將台電所設置電表外箱破壞，破壞封印鎖、封印鉛。

張男等人每月於部分使用電能期間，將電表中電流排線拔除，導致計度失效，同年8月21日被台電公司會同警方查獲，查得破壞電表1具、封印鎖5只、挖礦機99台、電腦螢幕2台、電源供應器99組、比特幣5.41枚。

判決書指出，本案推估竊電共98天又10小時，總計竊電度數為53萬4537.4度，以每度平均單價4.07元，共計217萬5567元，依照刑法38條之1第1、3項規定宣告沒收。但挖礦設備、電腦主機、螢幕、網路分享器，及查扣的5.41249743枚比特幣，非確定犯罪所得，不做沒收。