公車運將誤夾乘客判拘役 檢察官不服上訴...改判獲緩刑

2019-11-30 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



港都客運錢姓司機前年底行駛至左營大路、必勝路口公車站牌時，一時疏忽黃姓乘客還沒完全上車，就貿然關閉車門起步，車門硬生生夾住乘客左手，害黃姓乘客在車體外慘遭拉行30公分，導致肋骨骨折、上肌肌腱斷裂等傷勢。橋頭地院簡易庭依業務過失傷害罪，判處錢姓司機拘役50日，檢察官不服上訴，但橋院考量司機與受傷乘客達成和解，撤銷改判拘役50日，緩刑2年。

判決指出，錢姓司機前年12月6日上午打算駛離左營大路、必勝路口公車站牌時，疏於悉心從後照鏡查看上、下車情況，貿然關閉車門時，夾住準備上車的黃姓乘客左手；公車起步前行時，黃姓乘客直接在車外遭拉行約兩步距離，嚇得猛拍打車門呼救，前姓司機才察覺異狀停車。

然而，錢姓司機疏失仍造成黃姓乘客四肢多處挫傷，左胸第四、第五根肋骨骨折、右肩脊上肌肌腱斷裂；直到案發後半年，受害乘客還未完全復原，得持續復健。

錢姓司機到案坦承上述情節，且有公車行車紀錄器影像佐證，檢審認定他涉業務過失傷害罪行明確。業經橋頭地院簡易庭審理，認為錢姓司機過失行為與乘客受傷之間，有相當因果關係；但念在錢姓司機坦承犯行，並表明願意賠償受害乘客30萬元，只是因對方索賠逾50萬元，雙方對於賠償金額有爭議，導致和解破局，依業務過失傷害罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

簡易判決出爐後，承辦檢察官認為被害乘客傷勢嚴重，對生活造成相當程度影響，原審量刑過輕，不符合罪刑相當原則，決定向法院提起上訴。橋頭地院二審合議庭審理指出，錢姓司機在原審判決後，已全額賠償受害乘客損失，雙方已達成和解，且黃姓乘客也當庭向法院請求給予司機緩刑自新機會。