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跨國婚媒增列防堵條款 阻不法團體另起爐灶

2019-11-30 14:15聯合報 記者李隆揆／台北即時報導

內政部昨天修正發布「財團法人及非營利社團法人從事跨國境婚姻媒合許可及管理辦法」，增列防堵條款，明定遭廢止許可的法人代表，4年內不得再申請擔任其他跨國婚媒的代表人或工作人員，以防堵不法團體另起爐灶，保障民眾權益。

移民署表示，過去曾有從事跨國婚媒的法人，在許可遭到廢止前，就另外申請成立新的法人團體，以此方式延續不法行為；此次修法明定，遭廢止許可的法人4年內不得再申請擔任其他跨國婚媒的代表或工作人員，以此防堵不法團體另起爐灶。

另外，移民署說，法律禁止人民收受跨國婚媒期約報酬及散播廣告，近期有民眾反映，網路上有人在招攬跨國婚媒，並附有美女照片，有網友引此被吸引上門，事後卻發現品質不佳，相親對象和照片落差很大，且有訛騙金錢的嫌疑；移民署經循線蒐證調查後，將該違法跨國婚媒團體進行裁罰。

據統計，目前今年違法跨國婚媒遭受裁罰者已有61件，其中57件是個人因收受報酬及刊登廣告而被裁罰，民眾若發現有人未經許可從事跨國婚姻媒合，應向各地移民署專勤隊檢舉。

移民署提醒，民眾可至移民署全球資訊網瀏覽，查詢合法的跨國婚媒法人相關訊息，也看得到團體歷年的評鑑結果，要多詢問、多比較，選擇合法的團體較有保障。呼籲民眾勿以越南新娘、大陸新娘等關鍵字去搜尋跨國婚媒網站或臉書社團，隨意接洽網路上私人介紹行為，以免發生糾紛而無法解決。

移民署。記者李隆揆／攝影
移民署。記者李隆揆／攝影
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