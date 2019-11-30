跨國婚媒增列防堵條款 阻不法團體另起爐灶

2019-11-30 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ／台北即時報導



內政部昨天修正發布「財團法人及非營利社團法人從事跨國境婚姻媒合許可及管理辦法」，增列防堵條款，明定遭廢止許可的法人代表，4年內不得再申請擔任其他跨國婚媒的代表人或工作人員，以防堵不法團體另起爐灶，保障民眾權益。

移民署表示，過去曾有從事跨國婚媒的法人，在許可遭到廢止前，就另外申請成立新的法人團體，以此方式延續不法行為；此次修法明定，遭廢止許可的法人4年內不得再申請擔任其他跨國婚媒的代表或工作人員，以此防堵不法團體另起爐灶。

另外，移民署說，法律禁止人民收受跨國婚媒期約報酬及散播廣告，近期有民眾反映，網路上有人在招攬跨國婚媒，並附有美女照片，有網友引此被吸引上門，事後卻發現品質不佳，相親對象和照片落差很大，且有訛騙金錢的嫌疑；移民署經循線蒐證調查後，將該違法跨國婚媒團體進行裁罰。

據統計，目前今年違法跨國婚媒遭受裁罰者已有61件，其中57件是個人因收受報酬及刊登廣告而被裁罰，民眾若發現有人未經許可從事跨國婚姻媒合，應向各地移民署專勤隊檢舉。