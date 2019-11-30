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美髮設計師起賊心 假動作偷顧客COACH包得不償失

2019-11-30 12:49聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市林姓美髮設計師去年瞥見顧客將藍色COACH名牌包隨手放在洗髮躺椅上，於是萌生貪念，假意要收拾毛毯，卻神不知鬼不覺將毛毯連同皮包一併拿走，摸走皮包內1萬7千元現鈔及金融卡。橋頭地院依竊盜罪，判處林姓設計師有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年，可上訴。

判決指出，林姓設計師去年12月11日下午，在躺洗區域替顧客洗髮時，瞥見隔壁躺椅上的顧客洗完髮後，隨手將名牌包放在毛毯上，就直接去吹髮區。這時，林姓設計師見獵心喜，藉收拾毛毯掩飾偷竊行為，順手將名牌包摸走；全案直到名牌包主人回到躺椅，驚覺皮包被偷，趕緊報警處理後曝光。

林姓設計師起初還矢口否認，但見監視錄影畫面罪證確鑿，才在法院審理期間坦承犯行。

橋頭地院認為，林姓設計師因一時貪念，竊取店內顧客財物，不僅侵害他人財產，還重創美髮電信譽，理應給予相當程度責難，但考量他因一時失慮犯案，犯後已給付6萬7千元給被害顧客，雙方達成調解，並也依檢察官要求，捐款5千元給慈善機關，明顯有悔意，應該沒有再犯之虞。

由於被害顧客也具狀請求法院給予林緩刑機會，橋頭地院依竊盜罪，判處林姓設計師有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年，命他接受法治教育1場次，緩刑期間交付保護管束。

高雄市林姓美髮設計師偷走顧客名牌包，遭橋頭地院依竊盜罪，判處有期徒刑2月，得易科...
高雄市林姓美髮設計師偷走顧客名牌包，遭橋頭地院依竊盜罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年，可上訴。圖／報系資料照
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洗髮竊盜

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